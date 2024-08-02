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Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Росію атакували дрони: як “бавовну” пояснили в Міноборони РФ

дрон бпла
Фото: Pixabay

2 серпня дрони атакували щонайменше три російські регіони.

Атака дронів у РФ 2 серпня: що кажуть у Міноборони РФ

У Міноборони РФ після атаки дронів 2 серпня заявили, що їхня протиповітряна оборона буцімто знищила два дрони над Курською областю та ще три – над Бєлгородською.

Над Краснодарським краєм буцімто перехопили чотири безпілотники.

Зараз дивляться

Курськ, Бєлгород, Краснодар

Атака дронів у Курській області 2 серпня

До слова, жителі Курської області не спали з о пів на першу ночі, тому що рахували вибухи.

Натомість в. о. губернатора Олексій Смірнов лише повідомив спершу про ракетну небезпеку, а невдовзі після відбою – про дронову.

Більше подробиць про атаку дронів у Курській області 2 серпня очільник області не надавав.

Атака дронів у Краснодарському краї 2 серпня

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв уночі не повідомляв навіть про загрози.

Натомість джерела росЗМІ повідомляють про влучання по електропідстанції Кубанська у Тихорецьку.

Тихорецьк на карті

Тихорецьк на карті

Після того, як підстанцію Кубанська атакували два дрони, почалась пожежа та було пошкоджено повітряні вимикачі.

Атака дронів у Бєлгородській області 2 серпня

Тим часом очільник Бєлгородської області В’ячеслав Гладков уранці продемонстрував світлини з руйнуваннями будинків у Шебекінському міському округу та заявив про поранення двох людей.

До слова, не похвалилися російські окупанти й відбиттям атаки на Крим, як це зробив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Попри його “переможні” звіти, місцеві повідомляють про приліт у районі 13 судноремонтного заводу Чорноморського флоту, що розташований у севастопольській Кілен-бухті.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 891-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Міноборони РФОлексій Смірнов, Веніамін Кондратьєв, В’ячеслав Гладков, ASTRA

атака дронами, Безпілотники, Війна в Україні, Вибух, Дрони, Росія
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