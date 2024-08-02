Axios: США готуються до нападу Ірану на Ізраїль у найближчі дні

У Білому домі вважають, що Іран планує атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії у Тегерані. Американські сили в регіоні готуються.

Про це пише видання Axios із посиланням на трьох американських чиновників.

Якою може бути відповідь за вбивство Ганії

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та інші вищі іранські політичні та військові чиновники заявили, що Іран помститься за вбивство Ганії.

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На думку чиновників, відповідь Ірану здійснюватиметься за тією самою схемою, що й напад на Ізраїль 13 квітня, але потенційно буде масштабнішою, і також може бути залучена ліванська Хезболла.

Лідер Хезболли Хасан Насралла також заприсягся відповісти Ізраїлю за авіаудар по Бейруту у вівторок, 30 липня, внаслідок якого загинув його головний військовий радник Фуад Шукр.

Адміністрація Байдена побоюється, що цього разу для захисту Ізраїлю буде складніше мобілізувати коаліцію країн, яка захистила Ізраїль від попереднього іранського нападу, через зростання антиізраїльських настроїв у регіоні.

У квітні Іран завдав удару по Ізраїлю після того, як ізраїльтяни вдарили по іранському об’єкту в Дамаску, внаслідок якого загинув високопоставлений іранський генерал.

Кілька арабських країн, включно з Йорданією і Саудівською Аравією, або допомагали збивати іранські та хуситські безпілотники, або дозволяли США та Ізраїлю використовувати свій повітряний простір для перехоплення цілей.

США готуються до нападу Ірану на Ізраїль

Два американські чиновники сказали, що іранцям може знадобитися кілька днів, щоб скоординувати і підготувати напад на Ізраїль.

За даними джерела, Пентагон і Центральне командування США приводять у готовність американські військові сили в Перській затоці, Східному Середземномор’ї та Червоному морі.

– Ми очікуємо кілька важких днів, – сказав американський чиновник.

Ізраїльська розвідка очікує, що Іран масово атакуватиме ракетами Ізраїль. Міжнародні партнери Ізраїлю збільшили свої сили в регіоні, щоб допомогти протистояти можливій атаці.

Кілька американських і міжнародних авіакомпаній, включно з United, Delta, Lufthansa і Swiss, оголосили про призупинення польотів до Ізраїлю і з Ізраїлю.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває у стані підвищеної готовності до будь-якого сценарію – як в обороні, так і в наступі.

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