Не будуть нульовими: Трамп анонсував зниження мит для Китаю

Президент США Дональд Трамп допустив суттєве зниження тарифів на товари з Китаю, проте наголосив, що вони “не будуть нульовими”.

Про це американський лідер заявив на пресконференції в Білому домі у вівторок.

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– 145% – це дуже високий показник, і він не буде таким високим. Він не буде навіть близько таким високим. Він суттєво знизиться. Але це не буде нуль, – наголосив Трамп.

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Трамп раніше заявляв, що у нього хороші стосунки з Сі Цзіньпіном, і очікував, що китайський лідер вийде на контакт, наказавши своїй команді не робити першого кроку.

Цього разу президент США знову висловив сподівання, що Сі сяде за стіл переговорів, і пообіцяв “бути дуже ввічливим”, коли його запитали, чи має він намір грати жорстко з Китаєм, щоб укласти угоду.

– Ні, ні, ми будемо дуже ввічливими. Вони будуть дуже ввічливими, і ми побачимо, що станеться. Але в кінцевому підсумку вони мають укласти угоду, тому що в іншому разі не зможуть вести справи в Сполучених Штатах, а ми хочемо, щоб вони були залучені, – підсумував Трамп.

На його думку, обидві країни працюватимуть разом дуже щасливо.

Китай з 12 квітня підвищив мита на імпорт товарів зі США з 84% до 125% у відповідь на дії президента Дональда Трампа, який 9 квітня заявив про зростання митної ставки на китайський імпорт до 125%.

Джерело : CNN

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