У Білому домі підтвердили новий візит Віткоффа до Москви цього тижня

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф цього тижня відвідає Росію, де проведе переговори про умови припинення вогню.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу.

Стів Віткофф поїде в Росію

Америка продовжує шукати шляхи для припинення війни РФ проти України. За словами прессекретарки, президент США уважно стежить за процесом переговорів і вважає завершення війни в Україні одним із пріоритетів.

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– Що стосується російсько-української війни, я щойно була в Овальному кабінеті разом із президентом і Стівом Віткоффом, і вони хотіли, щоб усі знали, що переговори тривають, – заявила Левітт.

Вона підкреслила, що переговори просуваються “в правильному напрямку”. Тим часом Віткофф готується до наступної поїздки до Москви, що стане його четвертим візитом до РФ під час президентства Трампа.

– Спеціальний посланник Стів Віткофф знову вирушить до Росії пізніше цього тижня, щоб продовжити переговори з Володимиром Путіним, – сказала Керолайн Левітт.

Точної дати візиту спецпредставника Трампа у РФ вона не уточнила.

Коментуючи нещодавні заяви держсекретаря Марко Рубіо про можливий вихід США з переговорів у разі негативного розвитку подій, вона підкреслила, що Трамп рішуче налаштований на досягнення миру.

Напередодні про візит Віткоффа до Москви повідомили й в Кремлі, однак подробиць там також не розкрили.

Джерело: The White House

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