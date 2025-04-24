Трамп про переговори: У нас є згода Росії, із Зеленським домовитися складніше

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія нібито вже готова до переговорів та укладення “мирної угоди”. Водночас він наголосив, що домовитися з президентом України Володимиром Зеленським виявилося складніше.

Про це Трамп заявив під час пресконференції в Овальному кабінеті, яка транслювалася в ефірі Fox News.

Трамп про мирні переговори

– На мою думку, у нас є домовленість з Росією. Нам потрібно домовитися з Зеленським…. Я думав, що з ним буде легше домовитися. Поки що це виявилось складніше. Але нічого, все гаразд. Я думаю, що ми маємо домовленість з обома сторонами. Я сподіваюся, що вони її приймуть, – зауважив він.

Президент США вкотре розкритикував адміністрацію свого попередника Джо Байдена через великі витрати на допомогу Україні, наголосивши, що той “не мав взагалі допустити цієї війни”.

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– Ми витрачаємо сотні мільярдів, можливо, $350 млрд, які ми дали Україні, і ми могли б використати ці гроші прямо тут, – додав Трамп.

Перед цим Дональд Трамп розкритикував заяву президента України Володимира Зеленського про юридичне невизнання окупації Криму з боку Росії.

На його думку, це нібито шкодить “мирним переговорам”.

Джерело : Fox News

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