Трамп розкритикував Зеленського за небажання визнавати Крим російським

Президент США Дональд Трамп піддав критиці заяву українського колеги Володимира Зеленського про юридичне невизнання окупації Криму з боку Росії. На думку глави Білого дому, це нібито шкодить “мирним переговорам”.

Про це Трамп написав у власній соцмережі Truth Social.

Трамп розкритикував Зеленського

Як написав президент США, слова Зеленського, в яких український лідер не погодився із юридичним визнанням Криму російським. На це Трамп написав, що ця заява “дуже шкідлива для мирних переговорів з Росією, оскільки Крим був втрачений багато років тому під егідою президента Барака Хусейна Обами і навіть не є предметом обговорення”.

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– Ніхто не просить Зеленського визнати Крим російською територією, але якщо він хоче Крим, то чому вони не боролися за нього одинадцять років тому, коли він був переданий Росії без жодного пострілу? – написав Трамп.

Глава Білого дому спробував підкріпити свої слова твердженням про те, що до того, як Крим анексували, там були бази “російських підводних човнів”.

– Саме такі підбурювальні заяви, як у Зеленського, ускладнюють врегулювання цієї війни. Йому нема чим похвалитися! Ситуація для України жахлива – він може отримати мир або воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну, – додав президент США.

Як продовжив Трамп, як Україна, так і Росія, “дуже близькі до угоди” і саме український лідер нібито має піти на запропоновані умови.

Пропозиції США

Раніше медіа писали про те, що США передали Україні пропозиції з мирного врегулювання, де, серед іншого, Київ нібито мав визнати контроль Росії над Кримським півостровом, а також мали б бути послаблені санкції проти РФ.

Президент Зеленський повідомляв, що Україна не отримувала жодних офіційних пропозицій від США, а також заявив, що ніхто не збирається визнавати Крим російським, оскільки це йде всупереч Конституції.

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