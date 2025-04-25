Армія Індії: чисельність, техніка та озброєння

Опубліковано щорічний рейтинг армій світу Global Fire Power – 2025.

Яке місце в рейтингу армій світу посідає Індія та яке має озброєння — читайте детальніше на Фактах ICTV.

Армія Індії: на якому місці опинилася країна

Global Firepower щороку публікує рейтинг найсильніших армій світу. Для його створення використовують індекс, який враховує чисельність армії, кількість військової техніки, транспортну інфраструктуру, доступ до енергоресурсів, а також фінансування армії. Зазначимо, що наявність чи відсутність ядерної зброї не враховується.

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Згідно з рейтингом, у 2025 році армія Індії опинилася на четвертому місці. Вона зайняла високу позицію, зокрема, завдяки великій чисельності Збройних сил. Обсяг витрат на оборону становить $75 мільярдів.

Зазначимо, що Україна цього року займає 20 сходинку серед наймогутніших армій світу.

Збройні сили Індії: що відомо про чисельність

У 2025 році Збройні сили Індії залишаються однією з найпотужніших армій світу. Індекс потужності —0,1184.

Це результат масштабних інвестицій у модернізацію, збільшення оборонного бюджету та стратегічного партнерства з провідними країнами у сфері оборонної промисловості.

Загальна чисельність військовослужбовців у 2025 році становить приблизно 1 475 750. Це робить Індію другою за розміром армією у світі після Китаю.

Збройні сили Індії складаються з трьох основних компонентів: Сухопутні війська, Військово-повітряні сили та Військово-морських сил.

Сухопутні війська мають на озброєнні близько 4 614 танків, зокрема T-90S Bhishma, Arjun Mk1A та T-72 Ajey. Кількість бронетехніки, зокрема бронетранспортерів та бойових машин піхоти, становить близько 151 248 одиниць. Артилерійський парк налічує приблизно 9 719 одиниць, серед яких 155-мм гаубиці Dhanush, M777 та реактивні системи залпового вогню Pinaka.

Військово-повітряні сили використовують винищувачі Rafale, Су-30МКІ, Mirage 2000 та легкі винищувачі HAL Teja. Також на озброєнні є безпілотники MQ-9B Predator та транспортні літаки C-130.

Військово-морські сили мають у своєму складі авіаносець INS Vikramaditya, підводні човни класу Arihant з балістичними ракетами K-15, а також багатоцільові фрегати. У 2025 році Індія активно модернізує флот, зокрема впроваджуючи нові технології та кораблі.

Армія Індії: техніка та озброєння

Армія Індії модернізована. Країна розробляє свою протиракетну оборону та ядерну тріаду: стратегічну авіацію, міжконтинентальні балістичні ракети та атомні підводні ракетоносії.

Також вона активно впроваджує новітні технології. Так, на виставці Aero India 2025 було представлено систему озброєння Ten AI Weapon System (TAIWS), яка використовує штучний інтелект для підвищення ефективності бойових дій.

Крім того, Індія продовжує розвивати стратегічне партнерство зі США, зокрема у сфері оборонної промисловості та спільних військових навчань, таких як Tiger Triumph 2025.

Фото: Aero India Show

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