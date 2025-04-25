Через конфлікт із Пакистаном Індія прискорює запуск супутника-розвідника

Після теракту в Пахалгамі, де загинуло 26 осіб, індійське космічне агентство прискорює запуск нового розвідувального супутника EOS-09. Він має вийти на орбіту вже найближчими тижнями.

Метою запуску є підсилення контролю за кордонами Індії, зокрема за територіями, де, ймовірно, діють терористичні угруповання.

Для захисту кордонів

За словами міністра науки і технологій Індії Джітендри Сінгха, EOS-09 оснащений C-діапазонним радаром із синтетичною апертурою, що дозволяє отримувати зображення високої роздільної здатності вдень, уночі та за будь-яких погодних умов.

Зараз дивляться

Це робить його ідеальним для цілодобового стеження за прикордонними регіонами, включно з тими, які часто затягує хмарами.

На відміну від задіяних супутників, як-от Cartosat-3, що працюють лише у видимому спектрі, EOS-09 не має сліпих зон у темний період доби.

Частина потужного космічного флоту

EOS-09 стане частиною космічного флоту Індії, який вже налічує понад 50 апаратів. Його завдання — розширити можливості військової та розвідувальної підтримки за межами звичайних оптичних супутників.

Голова ISRO підтвердив, що ракета-носій PSLV, яку в Індії називають “робочою конячкою”, вже проходить фінальну підготовку до старту в рамках кампанії з термінового запуску.

Джерело: NDTV

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