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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Росіяни намагаються створити буферну зону на Сумщині, але без успіхів – ОВА

Бої в Україні – ситуація в Сумській області 29 квітня 2025 року
Фото: Генштаб ЗСУ

У Сумській області російські війська намагаються створити буферну зону, проте не мають суттєвих успіхів.

Про це заявив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Яка ситуація у Сумській області

– Водночас противник застосовує звичайну для себе тактику руйнації цивільної інфраструктури, – розповів Григоров.

Він зазначив, що Росія вдається до таких дій на території населених пунктів Журавка та Веселівка Хотінської громади, а також сіл Басівка і Новеньке Юнаківської громади.

Зараз дивляться

Керівник Сумської ОВА додав, що зараз ці населені пункти перебувають у так званій сірій зоні, де відбуваються бойові зіткнення.

Проте ворог не контролює цю частину Сумської області, тому зараз не йдеться про окупацію цих населених пунктів, стверджує Григоров. Він наголосив, що звідти вже евакуйовано цивільне населення.

За словами керівника Сумської ОВА, Сили оборони України міцно тримають всі позиції, тому російські війська не мають успіхів під час спроб просування на відповідних напрямках.

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Війна в Україні, Сумська область, Сумщина, Україна-Росія
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