Пітер Кодво Аппіах Тарксон: життєвий шлях кардинала, який може очолити Ватикан

Кардинал Пітер Кодво Аппіах Тарксон, уродженець міста Нсута-Вассау в Гані (народився 11 жовтня 1948 року), є чинним канцлером Папської академії наук. Він також має титул префекта-емерита Дикастерії сприяння цілісному людському розвитку та архієпископа-емерита Кейп-Косту.

Факти ICTV дізнавалися, хто такий ганський кардинал Пітер Кодво Аппіах Тарксон та які він має шанси стати новим понтифіком.

Пітер Кодво Аппіах Тарксон: біографія

Свою духовну освіту перший ганський кардинал Тарксон здобував у семінарії св. Терези в Амісано (1962–1969) та Регіональній семінарії св. Петра в Педу (1969–1971) в Гані. У 1975 році він був висвячений на священника для архієпархії Кейп-Косту в Гані.

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У 1976–1980 роках навчався в Папському біблійному інституті в Римі, де здобув ліценціат зі Святого Письма. Пізніше (1987–1992) працював над докторською дисертацією. Має також магістерські ступені з теології та богослов’я, здобуті у францисканській семінарії св. Антонія в Нью-Йорку.

Викладав у семінаріях св. Терези та св. Петра, працював капеланом і лектором в Університеті Кейп-Косту та був запрошеним викладачем у Кот-д’Івуарі. Із 2003 року обіймає посаду канцлера Католицького університетського коледжу Гани.

У 1992 році його призначили архієпископом Кейп-Косту, а в 1993 році відбулося його єпископське рукоположення. У подальші роки він обіймав важливі адміністративні посади в Ганській церкві та в міжнародних церковних організаціях, зокрема очолював Конференцію католицьких єпископів Гани (1997–2004), Регіональну єпископську конференцію Західної Африки (RECOWA), а також брав участь у міжрелігійному діалозі як голова Національної ради миру Гани.

Він був головним доповідачем Другої спеціальної асамблеї Синоду єпископів для Африки у 2009 році, після чого очолив Папську раду справедливості й миру, президентом якої залишався до її реорганізації. У 2016 році Папа Франциск призначив його префектом новоствореної Дикастерії сприяння цілісному людському розвитку, якою він керував до січня 2022 року.

Яку посаду обіймає Пітер Кодво Аппіах Тарксон: що відомо

З 2022 року Тарксон обіймає посаду канцлера Папської академії наук та Папської академії соціальних наук. У 2003 році святий Іван Павло ІІ надав йому кардинальський сан з титулом церкви Сан-Ліборіо.

Кардинал Тарксон є членом кількох ключових ватиканських органів — Дикастерії віровчення, Дикастерії Божого культу і дисципліни таїнств, Дикастерії євангелізації, Дикастерії сприяння християнській єдності та Адміністрації майна Апостольського Престолу.

Він вільно володіє шістьма мовами (англійською, французькою, італійською, німецькою та івритом), має численні почесні наукові звання та брав участь у конклавах 2005 та 2013 років.

Пітер Кодво Аппіах Тарксон – позиція щодо війни в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року кардинал Пітер Кодво Аппіах Тарксон не робив публічних заяв щодо війни. Його останній візит до України відбувся в листопаді 2018 року в рамках ініціативи Папа для України, під час якого він молився за мир і передав благословення Папи Франциска українському народу.

Чи зможе Пітер Тарксон стати новим понтифіком: прогнози букмекерів

Станом на сьогодні він посідає третє місце серед найімовірніших кандидатів на посаду понтифіка, а букмекери оцінюють шанси на його обрання у 16%. Його ім’я вже звучало в контексті минулих конклавів, і він продовжує залишатися важливою фігурою у Ватикані, обіймаючи посаду канцлера Папської академії наук.

Джерело: Прессслужба Ватикану

Фото: VaticanNews

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