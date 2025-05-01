Росія не виграє війну проти України – Келлог

Росія не зможе виграти війну проти України, адже за останні півтора року вона не досягла значних успіхів. Тільки завдяки переговорам вдасться закінчити цю війну.

Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог в ефірі Fox News.

Келлог заявив, що РФ не виграє війну

– Росія не виграє цю війну. Росія не досягла жодних значних успіхів за останні півтора року, – сказав спецпредставник президента США.

Келлог пояснив, що росіянам не вдалося взяти Київ, вони не просунулися на захід від річки Дніпро, не захопили Одесу, а тільки втрачають “сотні тисяч солдатів”.

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За його словами, Росія просувається на фронті дуже повільно, не кілометрами, а лише метрами. А тим часом українці захищають свою землю і борються наполегливо.

– Українці воюють на власній землі, вони воюють важко, тому коли Росія говорить, що вона виграє, ні, це не так. Якби вона вигравала, то вона б вже виграла цю війну за три роки, а зараз триває четвертий рік. Тож, я думаю, їм (росіянам – Ред.) треба сісти й усвідомити це. Я думаю, що українці перебувають у хорошому становищі, – наголосив Келлог.

Він зазначив, що США, за необхідності, готові посилити підтримку України. Однак, за словами Келлога, війна зайшла в глухий кут, а перемоги на полі бою не буде, оскільки все доведеться вирішувати дипломатичним шляхом.

– Я думаю, що українці розуміють це досить добре, (…) і я думаю, що росіяни повинні зрозуміти це, – додав спецпредставник президента США.

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