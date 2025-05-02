Euroclear конфіскує €3 млрд із заморожених російських активів – Reuters

Міжнародна клірингова компанія Euroclear планує конфіскувати близько трьох мільярдів євро заморожених російських активів та перерозподілити їх між західними інвесторами.

Дзеркальна відповідь на російські дії

Цей крок став відповіддю на дії Москви, яка нещодавно вилучила €3 млрд готівки Euroclear, що зберігалася в Росії, на компенсацію російським інвесторам, які зазнали втрат через санкції.

Таким чином, ЄС застосував стратегію, затверджену наприкінці 2023 року.

Зараз дивляться

Це перший випадок, коли країни ЄС дозволяють використовувати тіло заморожених російських активів, а не лише відсотки з них, як було раніше (наприклад, у випадку допомоги Україні).

Рішення стало можливим після дозволу уряду Бельгії, отриманого у березні 2025 року. Клієнтів Euroclear було попереджено листом від 1 квітня.

Мільярди під арештом, сотні позовів

За попередніми оцінками, загальний обсяг заморожених російських активів у Euroclear перевищує €180 млрд.

Росія подала судові позови з вимогою повернення коштів. Однак ситуація загострилась після того, як Москва сама ухвалила законодавчі зміни, що дозволили їй конфісковувати активи західних компаній.

До подібних юридичних суперечок залучена і німецька компанія Clearstream, підрозділ німецької фондової біржі, який, як і Euroclear, зберігає цінні папери для трейдерів.

Джерело : Reuters

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