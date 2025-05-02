Соціальна мережа Трампа: порівняння з іншими платформами

У 2021 році теперішній президент США Дональд Трамп анонсував створення власної соціальної мережі — Truth Social. Проєкт був поданий як “альтернатива великій техноцензурі”, тобто відповідь на блокування Трампа у Twitter (нині X), Facebook та інших платформах. Truth Social позиціонує себе як мережа свободи слова.

Факти ICTV дізнавалися, скільки активних користувачів має соціальна мережа Дональда Трампа, та порівняли її з іншими платформами.

Соціальна мережа Truth Social: що відомо

Truth Social — це соціальна мережа, створена компанією Trump Media & Technology Group (TMTG). Платформа стартувала у лютому 2022 року (у США) та доступна насамперед для американських користувачів.

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Основна мета Truth Social, за словами розробників, — забезпечити свободу вираження поглядів, переважно консервативної частини населення, яка нібито часто піддається цензурі на інших майданчиках.

Основні функції Truth Social:

Публікації (Truths) — аналог твітів;

Репости (ReTruths) — аналог ретвітів;

Коментарі, лайки, облікові записи — все за звичною схемою соцмереж;

Без алгоритмічної стрічки — користувачі бачать контент у хронологічному порядку;

Акцент на політичній свободі — контент не модерують так жорстко, як у Twitter чи Facebook.

Truth Social доступна через iOS (в App Store), вебверсію та на Android.

Платформа побудована на основі Mastodon — програмного забезпечення з відкритим кодом, що викликало певну критику через недотримання умов ліцензії на початку проєкту.

Станом на січень 2025 року, за даними статистики, Truth Social налічувала близько 6,3 млн активних користувачів на місяць. Від моменту запуску застосунок завантажили понад 4,36 млн разів, при цьому середньоденна кількість завантажень становить близько 8 000. Аудиторія в основному — прихильники Трампа та правих політичних ідей.

Порівняння Truth Social з іншими соцмережами

Соціальна мережа Трампа, порівняно з іншими соцмережами, не користується шаленою популярністю. MAU (Monthly Active Users) — це скорочення від “щомісячні активні користувачі”. Це метрика, яка показує, скільки унікальних користувачів заходили або взаємодіяли з платформою щонайменше один раз протягом останніх 30 днів.

Цей показник часто використовують для оцінки популярності або зростання соціальних мереж, застосунків та онлайн-сервісів.

Порівняння популярності соцмереж за кількістю активних користувачів:

Facebook має більше 3 млрд активних щомісячних користувачів (MAU). Facebook є найбільшою соціальною мережею у світі за кількістю користувачів.

Twitter (X), за різними оцінками, має від 586 млн до 650 млн активних щомісячних користувачів (MAU).

активних щомісячних користувачів (MAU). Blue Sky. Кількість зареєстрованих користувачів становить понад 35 млн . Активність користувачів зростає, але платформа значно менша за Facebook та Twitter.

. Активність користувачів зростає, але платформа значно менша за Facebook та Twitter. Threads досягла 320 млн щомісячних активних користувачів (MAU). Такі дані під час презентації фінансових результатів Meta назвав генеральний директор компанії Марк Цукерберг. Цей показник підтверджує стрімке зростання платформи, частково завдяки інтеграції з Instagram, що полегшує реєстрацію та доступ до її функцій.

щомісячних активних користувачів (MAU). Такі дані під час презентації фінансових результатів Meta назвав генеральний директор компанії Марк Цукерберг. Цей показник підтверджує стрімке зростання платформи, частково завдяки інтеграції з Instagram, що полегшує реєстрацію та доступ до її функцій. Truth Social має значно меншу аудиторію – 6,3 млн MAU.

Джерело : Forbes

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