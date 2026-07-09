Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Анкарі могла стати найкращою з усіх попередніх.

Кислиця про зустріч Зеленського та Трампа

В інтерв’ю РБК-Україна перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця заявив, що переговори лідерів були одними з найуспішніших, якщо не найкращими.

— Це була одна з найкращих, а може, і найкраща зустріч. Два лідери пройшли важливий шлях від зустрічі в Овальному кабінеті до сьогоднішнього діалогу, — зазначив Кислиця.

Він наголосив, що розмова Зеленського і Трампа була взаємно зацікавленою. Лише спілкування у присутності журналістів тривало близько 45 хвилин.

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Кислиця також повідомив про суттєвий прогрес у питанні ліцензій на системи Patriot.

— Якщо на G7 ми ще просили про це, то вже сьогодні отримали чітку позитивну відповідь. Анкара – це потужний сигнал Москві. Як зустріч Україна — США, так і сам саміт, дискусія на ньому і заключна декларація, — додав він.

Нагадаємо, вчора, 8 липня, відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа на полях саміту НАТО в Анкарі.

Сторони обговорили деякі ідеї, які могли б зміцнити наші позиції та наблизити мир, зокрема і надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot.

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