Можливо, найкраща зустріч з усіх: Кислиця про розмову Трампа й Зеленського на саміті НАТО
- Сергій Кислиця заявив, що зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Анкарі могла бути найкращою з усіх попередніх.
- За його словами, переговори були взаємно зацікавленими, а спілкування у присутності журналістів тривало близько 45 хвилин.
- Кислиця також повідомив про суттєвий прогрес у питанні ліцензій на системи Patriot для України.
Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Анкарі могла стати найкращою з усіх попередніх.
Кислиця про зустріч Зеленського та Трампа
В інтерв’ю РБК-Україна перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця заявив, що переговори лідерів були одними з найуспішніших, якщо не найкращими.
— Це була одна з найкращих, а може, і найкраща зустріч. Два лідери пройшли важливий шлях від зустрічі в Овальному кабінеті до сьогоднішнього діалогу, — зазначив Кислиця.
Він наголосив, що розмова Зеленського і Трампа була взаємно зацікавленою. Лише спілкування у присутності журналістів тривало близько 45 хвилин.
Кислиця також повідомив про суттєвий прогрес у питанні ліцензій на системи Patriot.
— Якщо на G7 ми ще просили про це, то вже сьогодні отримали чітку позитивну відповідь. Анкара – це потужний сигнал Москві. Як зустріч Україна — США, так і сам саміт, дискусія на ньому і заключна декларація, — додав він.
Нагадаємо, вчора, 8 липня, відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа на полях саміту НАТО в Анкарі.
Сторони обговорили деякі ідеї, які могли б зміцнити наші позиції та наблизити мир, зокрема і надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot.