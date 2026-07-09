У лікарні помер військовозобов’язаний, який 8 липня випав із вікна третього поверху будівлі Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це Суспільному повідомив директор Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні Олег Голуб.

Смерть в Ужгородському ТЦК

За його словами, чоловік помер 9 липня близько 07:00. До медичного закладу його доправили напередодні після падіння з численними переломами та іншими тяжкими травмами. Стан потерпілого був критичним, він був непритомним.

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Раніше представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області Андрій Крючков за дорученням омбудсмена Дмитра Лубінця здійснив моніторинговий візит до Ужгородського районного РТЦК та СП. Під час перевірки опитали військовозобов’язаних і працівників ТЦК, відібрали письмові пояснення та переглянули записи камер відеоспостереження.

За інформацією представництва омбудсмена, чоловік мав статус обмежено придатного до військової служби. 6 липня його доставили до ТЦК працівники поліції, після чого призвали на військову службу та визначили до одного з підрозділів Національної гвардії України на Закарпатті. На момент інциденту він перебував на збірному пункті та очікував відправлення до місця служби.

Після смерті чоловіка поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Правоохоронці призначили необхідні судові експертизи та встановлюють усі обставини події.

Окрему перевірку за фактом інциденту також проводить Військова служба правопорядку. Ситуація перебуває на контролі уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

У червні на Хмельниччині правоохоронці затримали 31-річного чоловіка, якого підозрюють у стрілянині поблизу районного ТЦК та СП у Летичеві.

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