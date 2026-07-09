У ЄС закликали позбавити МОК фінансування після рішення щодо Росії
- В Естонії закликали виключити МОК із програм фінансування ЄС після рішення щодо повернення Росії.
- Єврокомісія заявила, що спершу спробує вирішити питання дипломатичним шляхом, але не виключає подальших заходів.
- Рішення МОК також розкритикували представники Латвії та американський сенатор Рік Скотт.
Рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово повернути статус Олімпійському комітету РФ обурило Єврокомісію та низку держав. У відповідь на такі дії звучать заклики повністю припинити фінансування МОК.
Про це пише видання Politico.
У ЄС хочуть позбавити МОК фінансування
Скасування МОК заборони на участь росіян у командних змаганнях під нейтральним прапором відкриває їм шлях на Олімпійські ігри-2028 у США.
Реагуючи на це рішення, очільниця Мінкульту Естонії Гайде Пурга закликала Єврокомісію повністю перекрити фінансування для МОК, прибравши його з європейських грантових програм типу Erasmus+.
– Неможливо зрозуміти рішення, які спрямовані на повернення країни-агресора до міжнародного спорту, ніби нічого не сталося, – заявила посадовиця.
Єврокомісар з питань спорту Гленн Мікаллеф заявив, що розуміє серйозність проблеми. За його словами, розв’язати питання планують через дипломатичні переговори, але в разі невдачі Євросоюз вдасться до пропорційних заходів реагування.
– Спортсмени не повинні платити ціну за рішення своїх урядів. Але спорт не може стати запасним входом для нормалізації агресії. Якщо діалог не допоможе вирішити це питання, ЄС та його держави-члени повинні бути готові розглянути пропорційні кроки для захисту цінностей, на яких ґрунтується міжнародний спорт, – заявив він.
Обурення діями МОК висловила й очільниця МЗС Латвії Байба Браже. Вона зазначила, що це рішення підігрує Кремлю, який через будь-які міжнародні майданчики намагається легітимізувати свої загарбницькі амбіції та анексію українських земель.
До критики рішення МОК долучився й американський сенатор-республіканець Рік Скотт. Він наголосив, що такий крок комітету дає Кремлю зелене світло, демонструючи світові, що можна знищувати мирне населення, але при цьому спокійно виступати на Олімпіаді під своїм стягом.