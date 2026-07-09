Рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово повернути статус Олімпійському комітету РФ обурило Єврокомісію та низку держав. У відповідь на такі дії звучать заклики повністю припинити фінансування МОК.

Про це пише видання Politico.

У ЄС хочуть позбавити МОК фінансування

Скасування МОК заборони на участь росіян у командних змаганнях під нейтральним прапором відкриває їм шлях на Олімпійські ігри-2028 у США.

Зараз дивляться

Реагуючи на це рішення, очільниця Мінкульту Естонії Гайде Пурга закликала Єврокомісію повністю перекрити фінансування для МОК, прибравши його з європейських грантових програм типу Erasmus+.

– Неможливо зрозуміти рішення, які спрямовані на повернення країни-агресора до міжнародного спорту, ніби нічого не сталося, – заявила посадовиця.

Єврокомісар з питань спорту Гленн Мікаллеф заявив, що розуміє серйозність проблеми. За його словами, розв’язати питання планують через дипломатичні переговори, але в разі невдачі Євросоюз вдасться до пропорційних заходів реагування.

– Спортсмени не повинні платити ціну за рішення своїх урядів. Але спорт не може стати запасним входом для нормалізації агресії. Якщо діалог не допоможе вирішити це питання, ЄС та його держави-члени повинні бути готові розглянути пропорційні кроки для захисту цінностей, на яких ґрунтується міжнародний спорт, – заявив він.

Обурення діями МОК висловила й очільниця МЗС Латвії Байба Браже. Вона зазначила, що це рішення підігрує Кремлю, який через будь-які міжнародні майданчики намагається легітимізувати свої загарбницькі амбіції та анексію українських земель.

До критики рішення МОК долучився й американський сенатор-республіканець Рік Скотт. Він наголосив, що такий крок комітету дає Кремлю зелене світло, демонструючи світові, що можна знищувати мирне населення, але при цьому спокійно виступати на Олімпіаді під своїм стягом.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.