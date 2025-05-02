США передали Україні списані F-16 для забезпечення літаків запчастинами – ЗМІ

США передали Україні списані винищувачі F-16 для забезпечення запчастинами вже відправлених європейськими партнерами бойових літаків.

Про це пише видання The War Zone.

– США підтримали обслуговування F-16, переданих Україні європейськими партнерами, надаючи списані й повністю непридатні до польотів літаки F-16 як джерело запчастин, – зауважив представник Військово-повітряних сил США.

Відомо, що літаки F-16 обгорнуті термозбіжною плівкою та без ключових компонентів – крил, хвостів, двигунів і носових обтічників – були завантажені на вантажний літак Ан-124 із реєстраційним номером UR-82027.

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Повітряне судно з вантажем вирушило із міжнародного аеропорту Тусон, штат Аризона, до польського аеропорту Жешув-Ясьонка – ключового логістичного вузла для передання західної допомоги Україні, 26 квітня.

Spotted in Tucson, Arizona yesterday. Photos just sent to me by a follower. “International Cargo Transporter” with Ukrainian flags. Based out of Ukraine Interesting. pic.twitter.com/0ski9pONmK — Laura Loomer (@LauraLoomer) April 26, 2025

США передали Україні списані винищувачі F-16

Як повідомляє TWZ, ці корпуси надійшли з так званого кладовища літаків – 309 групи техобслуговування та регенерації авіації (AMARG), що на авіабазі Девіс-Монтен поруч із Тусоном.

На початку квітня генерал Крістофер Каволі, командувач Європейського командування США та головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, проінформував Сенат США про підготовку додаткових F-16 для України, проте джерел він не розкрив.

– Загалом Україні пообіцяли близько 85 справних F-16, зокрема 24 – від Нідерландів, 19 – від Данії, 12 – від Норвегії (та ще 10 – як джерело запчастин). Бельгія заявила про намір передати 30 літаків. Варто зазначити, що частина з них не буде передана в Україну безпосередньо, а використовуватиметься для підготовки українських пілотів, передусім у Європейському навчальному центрі EFTC у Румунії, – додав він.

Нещодавно верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що Україна отримає додаткові винищувачі F-16 найближчим часом, поки триває підготовка наших пілотів за кордоном.

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