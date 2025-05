США передали Україні списані F-16 для забезпечення літаків запчастинами – ЗМІ

США передали Україні списані винищувачі F-16 для забезпечення запчастинами вже відправлених європейськими партнерами бойових літаків.

Про це пише видання The War Zone.

Відомо, що літаки F-16 обгорнуті термозбіжною плівкою та без ключових компонентів – крил, хвостів, двигунів і носових обтічників – були завантажені на вантажний літак Ан-124 із реєстраційним номером UR-82027.

Повітряне судно з вантажем вирушило із міжнародного аеропорту Тусон, штат Аризона, до польського аеропорту Жешув-Ясьонка – ключового логістичного вузла для передання західної допомоги Україні, 26 квітня.

Spotted in Tucson, Arizona yesterday. Photos just sent to me by a follower.

“International Cargo Transporter” with Ukrainian flags.

Based out of Ukraine

Interesting. pic.twitter.com/0ski9pONmK

— Laura Loomer (@LauraLoomer) April 26, 2025