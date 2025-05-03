США не відступлять у підтримці права України на самозахист – духовний наставник Трампа

Пастор Марк Бернс, якого називають духовним радником Дональда Трампа, вважає, що його розповідь про поїздку в Україну допомогла зміцнити стосунки між Вашингтоном і Києвом.

Про це він сказав The Kyiv Independent.

Бернс повідомив, що США продовжать підтримувати Україну

Бернс побував в Україні і поділився з президентом США тим, що побачив під час поїздки.

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– (Розповів – Ред.) про звірства, скоєні росіянами проти українських жінок, дітей, літніх людей і мирного населення. Про 20 тис. викрадених дітей і 700 релігійних об’єктів, які стали мішенню для росіян, – заявив він.

Пастор вважає, що його розповідь допомогла посилити підтримку України з боку США. За його словами, Трамп відреагував зі співчуттям і наголосив, що завжди турбується про невинних людей, які страждають і гинуть.

– Президент завжди виявляє занепокоєння й турботу про невинних людей, які вмирають і страждають. Ось чому ви бачите, що він чинить більший тиск на Володимира Путіна і висловлює своє невдоволення Путіним, – додав він.

Після нещодавньої зустрічі з Трампом Бернс заявив, що президент уже почав діяти, згадавши про ухвалення нової допомоги Україні.

– Фактично, президент Дональд Трамп нещодавно схвалив перший раунд поставок зброї Україні, пославши потужний сигнал про те, що Сполучені Штати не відступлять у підтримці права України на самозахист, – сказав він.

Наприкінці березня духовний наставник Трампа прибув в Україну і відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку. Як повідомив головний рабин України Моше Асман, Бернс має значний вплив на формування стратегії та політики президента США.

Після цього візиту пастор заявив, що українцям потрібні не гроші, а зброя, зокрема системи ППО і танки.

Джерело: The Kyiv Independent

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