У Вашингтоні росіяни влаштували ходу Безсмертного полку: українці відповіли протестом

У столиці США вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пройшов так званий марш Безсмертного полку.

У Вашингтоні відбувся так званий марш Безсмертного полку

Захід, організований проросійськими силами напередодні святкування перемоги у Другій світовій війні, викликав протестну реакцію української громади.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, в акції взяли участь близько сотні осіб.

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Вони несли портрети “дідів на палицях”, прапори із зображенням Сталіна та були прикрашені георгіївськими стрічками.

Колона пройшла вулицями Вашингтона до меморіалу ветеранів Другої світової війни.

Протягом усього маршруту акцію супроводжував контрмітинг українців.

Представники діаспори скандували англійською “Stop Russian propaganda in the USA!” та вмикали сигнал тривоги.

– Не можна допустити, щоб рашистська пропаганда безборонно лунала в Сполучених Штатах, – наголосив організатор протесту, керівник ГО Світанок, Нью-Йорк Олександр Таран.

Поліція розділяла обидві колони кордонами для запобігання провокаціям.

Безсмертний полк – це щорічна пропагандистська хода, яку влаштовує російська влада напередодні 9 травня.

Під час неї учасники несуть портрети родичів, які загинули у Другій світовій війні.

Останніми роками захід супроводжується гаслом “можемо повторити”.

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