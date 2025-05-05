Не виключаю: Трамп про застосування військової сили для контролю над Гренландією

Президент Дональд Трамп допускає можливість застосування військової сили для того, аби встановити контроль над Гренландією.

Про це він заявив в інтерв’ю NBC News.

На запитання, чи виключає він можливість застосування сили проти Гренландії, Трамп відповів:

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– Я цього не виключаю. Я не кажу, що збираюся це зробити, але й не виключаю нічого. Ні, не в цьому випадку. Нам дуже потрібна Гренландія. Там живе небагато людей, про яких ми подбаємо, будемо їх цінувати і все таке. Але нам вона потрібна для міжнародної безпеки.

Він додав, що вздовж узбережжя Гренландії курсують російські, китайські човни і бойові кораблі, тож потрібен захист на міжнародному рівні.

Водночас на питання про можливість застосування військової сили проти Канади, американський президент зауважив, що “це малоймовірно”.

– Я не бачу цього з Канадою. Просто не бачу, якщо чесно, – сказав він.

Трамп зауважив, що розмовляв із новим прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Він додав, що питання приєднання Канади до США вони не обговорювали. Разом з тим Трамп додав, що вони можуть порушити цю тему під час візиту Карні до Вашингтона “цього або наступного тижня”.

Заяви Трампа щодо Гренландії

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що США потрібна Гренландія і без острова вони не можуть обійтися, бо він є “ключовим фактором міжнародної безпеки”. На його думку, контроль США над Гренландією – це запорука миру для всього світу.

Однак у самій Гренландії, яка є напівавтономною територією Данії, не підтримують такі ініціативи. Як повідомила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, США не можуть анексувати Гренландію, оскільки це питання світового порядку.

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