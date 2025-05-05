Падіння цін на нафту посилює тиск на РФ і збільшує шанси на мирну угоду – Трамп

Падіння цін на нафту посилює тиск на Росію та збільшує шанси на угоду про припинення повномасштабної війни в Україні.

Про це заявив президент США Дональд Трамп журналістам в Овальному кабінеті, пише Bloomberg.

Трамп про падіння цін на нафту і тиск на РФ

– Я думаю, що Росія, враховуючи ціну на нафту зараз… Нафта впала. Ми маємо гарне становище для врегулювання. Вони хочуть врегулювати. Україна хоче врегулювати. Якби я не був президентом, ніхто б не врегулював це питання, – стверджує Трамп.

Ціна на нафту West Texas Intermediate становить близько $57,21, станом на ранок 5 травня. Це приблизно на 27% менше, ніж у січні з моменту вступу Трампа на посаду президента США.

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У виданні зазначають, що Трамп неодноразово закликав ОПЕК збільшити видобуток і знизити ціни на нафту, стверджуючи, що це позбавить Росію доходів і допоможе припинити війну.

– Це звучить не так довго, але це багато, якщо врахувати, як ми починали врегулювання, – прокоментував Трамп запропоноване російським диктатором Володимиром Путіним триденне так зване перемирʼя.

Посадовці адміністрації Білого дому також порушили питання про можливість запровадження додаткових санкцій та інших інструментів для посилення економічного тиску на Росію, оскільки вона затягує мирні переговори.

Заява Трампа прозвучала за тиждень до його запланованої поїздки до Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ. Це також збігається із зусиллями Європейського Союзу, який планує заборонити імпорт російського газу до кінця 2027 року.

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