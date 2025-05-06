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Вікторія Васьковська, редакторка сайту

Годжес про “затишшя” Путіна: Ніхто не вірить, що РФ дотримуватиметься припинення вогню

кремль
Фото: Pexels

Колишній командувач армії США Бен Годжес прокоментував триденне припинення вогню, яке оголосив російський диктатор Володимир Путін до Дня перемоги. За його словами, ніхто не вірить, що Росія дотримуватиметься цього перемир’я.

Про це він сказав інтерв’ю TVP World.

Екскомандувач армії США прокоментував триденне припинення вогню РФ

Годжес пояснив, що Росія хоче затишшя тільки для того, щоб захистити свою Червону площу під час параду до Дня перемоги 9 травня.

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Він нагадав, як в Україні відреагували на цю пропозицію: Чому тільки три дні? Чому не тридцять?

– Ніхто не вірить, що Росія дотримуватиметься будь-якого припинення вогню, – сказав екскомандувач армії США.

Годжес також зазначив, що українці діють мудро ще з першого дня війни. І, на його думку, українці добре розуміють, що робити в ці дні – завдавати ударів, чи, можливо, дочекатися іншого моменту.

Нагадаємо, російський диктатор оголосив про так зване перемир’я у війні проти України 28 квітня. За його словами, воно діятиме з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня.

Путін заявив, що оголосив триденне припинення бойових дій нібито з гуманітарних міркувань.

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Джерело: Ben Hodges

Війна в Україні, Росія, США, Україна
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