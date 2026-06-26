На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) завершили ремонтні роботи на ключовій лінії електропередачі та інших об’єктах енергетичної інфраструктури, необхідних для забезпечення ядерної безпеки станції. Водночас відновлену лінію поки не повернули в роботу через пошкодження важливого обладнання на підстанції.

Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Ремонт на ЗАЕС

За його словами, завершення робіт стало результатом складної операції, якій передували масштабне розмінування та домовленості про локальне припинення вогню. Фахівці проводили ремонт на лінії фронту, а представники МАГАТЕ моніторили процес в умовах бойових дій, адже під час робіт фіксували активність безпілотників та звуки вибухів.

Зараз дивляться

Йдеться, зокрема, про відновлення лінії електропередачі 750 кВ Дніпровська, яка була відключена з березня цього року, а також ремонт об’єктів Запорізької теплової електростанції, що забезпечують подачу електроенергії на ЗАЕС через резервну лінію Фероплавна-1 напругою 330 кВ.

— Це важливий крок для ядерної безпеки на станції, де надійний доступ до зовнішнього електропостачання залишається надзвичайно важливим, оскільки всі шість реакторів перебувають у відключеному стані, — зазначив Гроссі.

Водночас повернути лінію Дніпровська в експлуатацію поки не можуть. Причина — значні пошкодження сполучної підстанції, розташованої більш ніж за 100 км на північний захід від ЗАЕС. За даними МАГАТЕ, обладнання підстанції було пошкоджене внаслідок бойових дій наприкінці травня.

— Лінія відремонтована, але її ще потрібно ввести в експлуатацію, — наголосив глава МАГАТЕ.

Він додав, що повторні пошкодження енергетичної інфраструктури, від якої залежать атомні станції, створюють серйозні ризики для ядерної безпеки, і закликав до максимальної військової стриманості поблизу всіх ядерних об’єктів.

Наразі єдиною доступною для ЗАЕС залишається резервна лінія Фероплавна-1, яку останніми тижнями вже неодноразово відключали.

Нагадаємо, 19-й блекаут на ЗАЕС стався увечері 11 червня.

Вранці 4 червня Запорізька ТЕС потрапила під потужний обстріл, що може створити ризики для енергозабезпечення окупованої Запорізької АЕС.

Як повідомлялося, станція повністю втратила зовнішнє електропостачання після обстрілу електричної підстанції, розташованої на іншому березі Дніпра.

Фото: Укренерго

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