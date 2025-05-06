Зупинити військову допомогу Україні наказав Гегсет. Трамп нічого не знав – Reuters

Усний наказ про тимчасове призупинення постачання військової допомоги Україні надійшов з офісу глави Пентагону Піта Гегсета, а презединт США Дональд Трамп нібито нічого про це знав.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела та після ознайомлення з документами TRANSCOM (Транспортного командування США).

Глава Пентагону і призупинення військової допомоги Україні

За їхніми даними, десь за тиждень після вступу Трампа на посаду американські військові наказали трьом вантажним авіакомпаніям, що базуються на авіабазі Довер (штат Делавер) та на американській базі в ОАЕ, зупинити відправлення 11 рейсів, завантажених артснарядами та іншою зброєю для України.

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Посадовці з питань нацбезпеки у Білому домі, Пентагоні та Держдепі не змогли надати відповіді, хто віддав наказ TRANSCOM зупинити постачання, а також чи це постійна пауза для всієї допомоги, чи лише часткова.

За тиждень рейси відновили, а документи свідчать про те, що наказ надійшов з офісу Міноборони.

Три співрозмовники видання стверджують, що призупинення постачань відбулося після того, як Трамп завершив 30 січня в Овальному кабінеті зустріч щодо України, в якій брали участь Гегсет та інші високопосадовці з нацбезпеки.

Двоє з них сказали, що під час зустрічі було висловлено ідею припинення допомоги Україні, проте Трамп не давав жодних вказівок.

– Президент не знав про наказ Гегсета, як і інші високопосадовці з нацбезпеки, які брали участь у зустрічі, за словами двох джерел, поінформованих про закриті обговорення в Білому домі, і ще одного, яке безпосередньо знало про це питання, – пише агентство.

Водночас у Білому домі не пояснили, чому високопосадовці з національної безпеки, які зазвичай беруть участь в ухваленні рішень, не знали про цей наказ і чому його так швидко скасували.

Reuters пише, що пауза у постачанні допомоги, підтверджена п’ятьма посадовцями, свідчить про плутанину в тому, як адміністрація президента США розробляє і впроваджує політику нацбезпеки.

– У Пентагоні цей безлад не є таємницею, і багато нинішніх і колишніх чиновників кажуть, що відомство потерпає від внутрішніх розбіжностей щодо зовнішньої політики, глибоко вкорінених образ і недосвідчених співробітників, – мовиться в публікації.

Три джерела заявили, що Гегсет неправильно інтерпретував обговорення з Трампом політики щодо України та постачання допомоги. Ще два заперечили, що допомога була призупинена, назвавши це логістичною паузою.

4 березня ЗМІ з посиланням на джерела у Білому домі та Пентагоні повідомили, що президент США Дональд Трамп нібито наказав припинити постачання всієї військової допомоги Україні, доки лідери країни не продемонструють “прихильність до переговорів щодо припинення війни в Україні”.

Джерело : Reuters

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