ЄС може запровадити нові мита на €100 млрд у разі провалу переговорів із США – ЗМІ

Європейський Союз планує запровадити нові мита на американські товари на суму близько €100 млрд, якщо поточні торговельні переговори зі США не дадуть бажаного результату.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела, які ознайомлені з цим питанням.

ЄС готує нові мита для товарів зі США

У середу, 7 травня, ЄС представить запропоновані заходи, а консультації з цього питання триватимуть місяць. Протягом цього часу список товарів, на які буде накладено нові мита, може змінюватися.

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Як раніше повідомляв Bloomberg, Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, що відповідає за торговельні питання, планує цього тижня надати США документ, щоб почати переговори.

Пропозиції ЄС, імовірно, передбачатимуть зменшення торговельних і нетарифних бар’єрів, а також заохочення інвестицій у США.

Зазначається, що торговельні переговори між Євросоюзом і США, які розпочалися минулого місяця, поки що не принесли значного прогресу. Зокрема, більшість американських тарифів залишаться чинними.

ЄС також зазначив, що розслідування президента США Дональда Трампа призведе до збільшення кількості товарів, на які будуть накладені тарифи.

Представник комісії не надав коментарі Bloomberg.

Нові контрзаходи ЄС доповнять уже наявні мита на американські товари на суму €21 млрд, які запроваджено у відповідь на 25% мито Трампа на експорт сталі та алюмінію.

На початку травня Євросоюз погодився відкласти впровадження нових заходів на 90 днів після того, як США знизили свої мита на більшість товарів з ЄС на період переговорів.

Джерело : Bloomberg

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