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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Приземлявся на авіаносець: США втратили вже другий винищувач у Червоному морі

Винищувач-бомбардувальник F/A-18 з ракетою AIM-9 Sidewinder
Фото: Getty Images

Військово-морські сили США втратили винищувач F/A-18 Super Hornet з авіаносця USS Harry S. Truman у Червоному морі – вже другий трохи більше ніж за тиждень.

Про це повідомляє CNN з посиланням на п’ятьох осіб, знайомих з цією справою.

США втратили другий F/A-18 у Червоному морі

За словами двох співрозмовників, попередньо відомо, що стався якийсь збій під час посадки літака на авіаносець. Він впав у море, і його ще не знайшли.

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Проте пілот і офіцер з систем озброєння встигли катапультуватися. Їх підібрав рятувальний гелікоптер. Обидва живі, але зазнали незначних травм.

Розслідування обставин падіння літака триває.

Співрозмовники видання також повідомили, що 6 травня підтримуване Іраном повстанське угруповання хуситів нібито зробило постріл у бік авіаносця, попри те, що президент Дональд Трамп оголосив про припинення вогню. Наразі незрозуміло, чи пов’язані ці два інциденти.

Втрата винищувача сталася після того, як 29 квітня інший літак F/A-18 впав за борт авіаносця. Тоді USS Harry S. Truman здійснив різкий розворот, щоб ухилитися від вогню хуситів, що і призвело до падіння винищувача за борт.

Вартість одного F/A-18 Super Hornet – понад $60 млн.

15 березня президент США Дональд Трамп оголосив про початок військових дій проти хуситів у Ємені.

Перед цим у січні він пидписав указ, за яким єменський рух Ансар Аллах (хуситів) зараховано до списку іноземних терористичних організацій.

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Джерело: CNN
Ємен, військовий літак, ВМС США, США
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