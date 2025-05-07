Джозеф Байден, 46-й президент США, заявив, що тиск адміністрації Дональда Трампа на Україну з вимогою віддати окуповані території Росії є сучасною політикою умиротворення агресора.

Про це Байден сказав в ексклюзивному інтерв’ю BBC.

Політика умиротворення Путіна

Джо Байден заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін вважає Україну частиною Російської Федерації, і він не зупиниться, навіть якщо йому в рамках мирної угоди віддати окуповані території.

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– Путін бачить Україну як частину матінки Росії. Він вважає, що має історичні права на Україну… Він не може змиритися з тим, що […] Радянський Союз розпався. І той, хто думає, що він зупиниться, просто дурень, – сказав Байден.

Він побоюється, що підхід Трампа може стати сигналом для інших європейських країн, що настав час поступитися Росії.

Раніше Байден зіткнувся зі звинуваченнями на свою адресу, що він надав президенту Володимиру Зеленському достатню підтримку, щоб протистояти вторгненню, але недостатню для перемоги над Росією. Можливо, Байден так вчинив через страх, що Путін може застосувати ядерну зброю, якщо його заженуть у кут.

У своєму виступі на телебаченні Путін висловив сподівання, що йому не доведеться застосовувати ядерну зброю, додавши, що у нього є засоби для того, щоб довести війну до логічного завершення

У відповідь Джо Байден сказав: Ми дали їм [українцям] все необхідне, щоб забезпечити їхню незалежність. І ми були готові відповісти більш агресивно, якби Путін знову почав діяти.

46 президент США наголосив, що дуже хотів уникнути перспективи Третьої світової війни з ядерними державами, і такого сценарію вдалося уникнути.

Російський диктатор Володимир Путін продовжує наполягати на повній окупації тимчасово захоплених територій України та розглядає це як частину будь-якої угоди про припинення війни, попри тиск США. Про це раніше наголосили на три джерела в Москві.

Джерело : BBC

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