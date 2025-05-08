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Ірина Гамалій, редакторка сайту

Венс: Росії не віддадуть того, чого вона ще навіть не захопила

Дебати Джей Ді Венс
Фото: Getty Images

Сполучені Штати Америки наголошують на необхідності збереження суверенітету України. Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс в ефірі телеканалу Fox News.

США хочуть, щоб Україна залишилася суверенною країною

 – Ми знали, що Росія буде просити занадто багато, тому що російське сприйняття війни на місцях – що вони перемагають. І, звичайно, українці хотіли б припинити вогонь, частково тому, що справи йшли не дуже добре для українців останні кілька місяців. І наша позиція полягає в тому, що ми не хочемо, щоб Україна розпалася. Очевидно, ми хочемо, щоб Україна залишалася суверенною країною, – наголосив Венс.

За його словами, Москва не повинна очікувати, що отримає контроль над територіями, які ще навіть не вдалося захопити.

– Росія не може розраховувати на те, що їй віддадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала, – додав віце-президент США.

Зараз дивляться

Венс розцінив як позитивний крок те, що обидві сторони – Україна та Росія – представили конкретні плани для потенційного мирного врегулювання. Він визнав, що США очікували максималістських вимог з боку Москви у першій пропозиції.

– Мене це не турбує. Мене б турбувало, якби ми дійшли висновку, що росіяни не ведуть переговори добросовісно. І якщо це станеться, так, ми вийдемо з переговорів, – підкреслив Венс.

Раніше віце-президент США висловлював сумніви щодо можливості швидкого завершення повномасштабної війни, яку Росія веде проти України.

На його думку, попри те, що збройний конфлікт триває вже понад три роки, наразі не існує реальних передумов для його швидкого врегулювання.

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Війна в Україні, Джей Ді Венс, Росія, США
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