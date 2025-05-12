Домовилися про 90-денне торговельне перемир’я: США і Китай знизили взаємні мита на імпорт

Про 90-денну паузу в торговельній війні домовилися США і Китай.

Про це йдеться у їхній спільній заяві, яку оприлюднили на сайті Білого дому.

Так, США тимчасово зменшать мита на китайські товари зі 145% до 30%, а КНР — зі 125% до 10%.

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Сторони зобов’язуються реалізувати ці домовленості до 14 травня 2025 року.

США і Китай домовились про зниження мит на 115%

Обидві сторони знизять мита на 115%, повідомив на брифінгу міністр фінансів США Скотт Бессент після марафону торговельних переговорів, що протягом вихідних відбулись у Женеві (Швейцарія). У них взяли участь офіційні особи двох найбільших економік світу.

Після зниження мит країни запровадять механізм для продовження обговорень економічних і торговельних відносин. Представником з китайської сторони на цих обговореннях буде віцепрем’єр Держради Хе Ліфен, а представниками з американської — міністр фінансів Скотт Бессент і торговий представник США Джеймісон Грір.

Ці обговорення можуть відбуватися по черзі в Китаї та США або третій країні за згодою сторін.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що делегації в Женеві провели “дуже хорошу зустріч” і досягли “значного прогресу”.

Це була перша зустріч між двома країнами після того, як глава Штатів запровадив тарифи 145% на китайські товари, що ввозяться до Америки. Пекін у відповідь запровадив 125% мит на американські товари.

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