Розвідувальну службу Британії MI6 вперше може очолити жінка – ЗМІ

Вперше від часу заснування британської служби зовнішньої розвідки МІ6 її очільником може стати жінка. Про це повідомляє видання The Times.

Три фіналістки на посаду очільника МІ6

Чинний керівник МІ6 Річард Мур планує піти у відставку цієї осені після п’ятирічного перебування на посаді. Минулого тижня відбулися фінальні етапи відбору нового керівника. Серед трьох фіналістів – виключно жінки. Двоє з них є чинними офіцерами спецслужби.

Фавориткою на цю роль називають Барбару Вудворд – чинного посла Великої Британії в Організації Об’єднаних Націй. Вона є найстаршою за рангом жінкою в Міністерстві закордонних справ.

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Однак її можливе призначення викликало неоднозначну реакцію. Критики вважають, що вона надто прихильно ставиться до Китаю, тоді як Пекін активно веде шпигунські операції у Великій Британії. Вудворд також не має досвіду роботи у сфері розвідки.

Прихильники переконані, що її багаторічна дипломатична діяльність, зокрема досвід роботи в Китаї, надає їй унікальне стратегічне бачення, корисне для національної безпеки.

Що відомо про Барбару Вудворд

Вудворд здобула ступінь магістра з міжнародних відносин у Єльському університеті. Її участь у конкурсі, за даними джерел, ініціювали самі урядовці через відсутність яскравих внутрішніх кандидатів для заміни Мура.

Імена двох інших фіналісток не розголошуються – вони є офіцерами МІ6, їхні особи засекречені з міркувань безпеки.

За всю історію МІ6, яка веде свою діяльність з 1909 року, цю службу очолювали виключно чоловіки – всього 17 осіб. Натомість у британській контррозвідці МІ5 із 1992 року було дві жінки на посаді директора.

Фінальне рішення щодо нового очільника МІ6 ухвалюватиме прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер за рекомендацією спеціальної урядової комісії.

До її складу входять міністр закордонних справ Девід Ламмі та радник з питань національної безпеки Джонатан Пауелл.

Фото: уряд Великої Британії

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