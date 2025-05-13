У Варшаві відбудеться форум Europe Civil Security: ключові теми та реєстрація

21-22 травня у столиці Польщі Варшаві відбудеться міжнародний форум Europe Civil Security.

Форум Europe Civil Security у Варшаві: що відомо

Міжнародний форум Europe Civil Security стане важливою платформою для обміну досвідом між Україною та країнами ЄС у сфері реагування на надзвичайні ситуації та впровадження інноваційних безпекових рішень.

У програмі заходу – панельні дискусії з питань цивільного захисту, розвитку добровільної пожежної охорони, посилення стійкості громад, міжнародного співробітництва, презентація успішних кейсів безпекових проєктів в Україні.

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Ключові теми форуму Europe Civil Security:

Побудова цілісної системи цивільного захисту як ключового елементу безпекової архітектури

Створення безпечного та захищеного середовища для населення громад

Цивільний захист у дії: рішення на рівні громад

Формування стійких життєвих навичок безпеки у дітей та дорослих

Навчання в умовах гібридної війни: інноваційні рішення в освіті

Europe Civil Security організовує Державна служба України з надзвичайних ситуацій спільно з Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування Асоціація об’єднаних територіальних громад у межах проєкту, що реалізується за підтримки Європейської комісії в межах Механізму цивільного захисту Європейського Союзу (UCPM).

Europe Civil Security об’єднає представників Служб цивільного захисту, Асоціацій органів місцевого самоврядування країн ЄС та України, територіальних громад, державних органів, міжнародних організацій, партнерів, експертів галузі, розробників передових рішень.

Для реєстрації та ознайомлення з деталями зустрічі, що відбудеться у Warszawskie centrum Expo XXI (Варшава, Польща), слід натиснути на посилання.

Також можна зателефонувати за номером +38 (063) 221-06-94, якщо маєте питання щодо участі у форумі.

За номером +38 (066) 763-70-54 можна проконсультуватися, якщо є питання щодо відвідування.

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