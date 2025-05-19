РФ готова обговорити “меморандум” з Україною: Путін після розмови з Трампом

Президент РФ Володимир Путін заявив, що розмова з президентом США Дональдом Трампом “була відверта і корисна”. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Путін розповів про розмову з Трампом

За словами російського диктатора, розмова з Трампом тривала понад дві години та була “змістовною та відвертою”.

Під час бесіди, як стверджує Путін, він почув позицію Дональда Трампа щодо “припинення бойових дій” в Україні.

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Однак російський президент знову відмовився підтримати ідею безумовного припинення вогню.

Він наголосив на потребі “знайти найефективніші шляхи досягнення миру” та додав, що Москва відкрита до обговорення певного “меморандуму” з Україною, який би включав і питання припинення бойових дій.

Путін також згадав про “відновлення” прямих контактів між Росією та Україною, прокоментувавши це словами: “Ми загалом рухаємося у правильному напрямку”.

– При цьому хочу зазначити, що загалом позиція Росії зрозуміла. Головне для нас – усунути першопричини цієї кризи, – підсумував російський президент.

Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив про завершення двогодинної телефонної розмови з Путіним.

За словами президента США, сторони домовилися про негайний початок переговорів між Росією та Україною про завершення війни.

Трамп повідомив про результати розмови Володимиру Зеленському, Урсулі фон дер Ляєн, Еммануелю Макрону, Джорджії Мелоні, Фрідріху Мерцу та Александеру Стаббу.

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