Є шанс на прогрес: Трамп пояснив, чи посилюватиме санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що не посилюватиме санкції проти Росії, оскільки є нібито шанс на прогрес.

Трамп про санкції проти Росії

– Я думаю, що є шанс щось зробити. Якщо ви це зробите, то можете зробити набагато гірше. Але може настати час, коли це станеться (запровадження посилених санкцій проти Росії, – Ред.), – сказав Трамп.

Президент США після двогодинної телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що вірить у те, що нібито глава Кремля хоче миру з Україною.

Трамп відповів, чи довіряє Путіну

Водночас Трамп ствердно відповів на запитання про те, чи довіряє він Путіну.

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– Я думаю, що був досягнутий певний прогрес. Там жахлива ситуація. Щотижня вбивають 5 тис. молодих людей. Сподіваюся, ми щось зробили. Ми говорили з главами більшості європейських держав. Намагаємося покласти цьому край. Шкода, що все це взагалі почалося, – стверджує Трамп.

Трамп про відмову США від переговорів

Дональд Трамп знову повторив заяву про готовність США відступити від переговорів між Україною та Росією, якщо не буде досягнуто певного прогресу.

За словами президента США, якби він думав, що не може допомогти, то вже відступив би від діалогу між двома країнами.

– Я кажу вам, це велике его. Я думаю, що щось станеться. Якщо цього не станеться, то просто відступлю. Їм доведеться продовжувати, – наголосив Трамп.

Після розмови з Путіним Трамп заявив, що Росія та Україна нібито негайно розпочнуть переговори про припинення вогню. Як зазначив президент США, ще важливіше обговорити питання завершення війни.

Джерело : CNN

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