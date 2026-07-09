Виробництво ракет до систем Patriot в Україні може розпочатися за кілька тижнів.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Глава Міноборони Польщі про виробництво ракет до Patriot

Як відомо, Дональд Трамп оголосив про надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot у середу, 8 липня, під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Анкарі.

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Польща уклала угоду зі США, Німеччиною, Нідерландами та Швецією про створення в Європі центру з обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot.

Під час пресконференції 9 липня Владислава Косіняка-Камиша запитали, коли може стартувати виробництво ракет до Patriot в Україні.

У відповідь він повідомив, що на це знадобиться кілька тижнів, пише РАР.

– Це непросто, враховуючи, що тільки Сполучені Штати виробляють ракети Patriot у масштабах, які навіть не захищають США, тому це потрібно зробити дуже швидко. Ми налаштовані рішуче. Польща готова негайно обслуговувати та проводити подальші операції, – заявив він.

За словами міністра, Польща входить до переліку чотирьох держав НАТО, яким під час зустрічі в Анкарі надали статус країн, що можуть отримати технології, пов’язані з виробництвом і обслуговуванням ракет Patriot.

Окрім Польщі, до цього переліку увійшли Німеччина, Швеція та Нідерланди.

– Польща є однією з країн, визначених Сполученими Штатами для цього виробництва та обслуговування, тому ми будемо співпрацювати з Україною і тут, – зазначив Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, 8 липня на полях саміту НАТО в Анкарі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Лідери обговорили низку ідей, які можуть зміцнити позиції України та наблизити мир. Зокрема, йшлося про надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot.

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