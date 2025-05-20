ЄС запровадив санкції за використання Росією хімзброї проти України

Рада Євросоюзу 20 травня ухвалила рішення про введення санкцій щодо трьох російських організацій та підрозділу, причетних до розробки та використання хімічної зброї у війні проти України.

Про це йдеться у заяві Ради ЄС.

Санкції проти Росії за використання хімзброї на війні

Так, санкції ввели проти військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, 27 Наукового центру та 33 Центрального науково-дослідного і випробувального інституту Міністерства оборони Російської Федерації, що належать до складу Збройних сил Росії.

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Дане рішення ухвалили після звітів Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), опублікованих у листопаді 2024 року та лютому 2025 року, які підтвердили наявність у зразках, відібраних на лінії фронту в Україні, хімічних речовин CS (2-хлорбензальмалонанонітрил) та споріднених сполук. Ці речовини використовувалися російськими військами в Україні, що є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасницею якої є Росія.

Росія у відповідь не надала пояснень щодо цих фактів.

Обмежувальні заходи ЄС проти використання та розповсюдження хімічної зброї наразі застосовуються до 25 фізичних та шести юридичних осіб.

Санкції передбачають заморожування активів, заборону на надання коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано. Підсанкційним фізичним особам заборонені поїздки до ЄС.

22 березня 2018 року Європейська Рада підтвердила, що застосування хімічної зброї, зокрема використання будь-яких токсичних хімічних речовин як зброї за будь-яких обставин, є абсолютно неприйнятним.

15 жовтня 2018 року Рада ЄС ухвалила правові рамки для обмежувальних заходів проти розповсюдження і застосування хімічної зброї.

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