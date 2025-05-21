Виробляє мікросхеми до танків і ракет: дрони атакували завод в Орловській області

Вночі 21 травня дрони завдали удару по Болховському заводу напівпровідникових приладів в Орловській області Росії.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, підтвердив губернатор Орловської області Андрій Кличков, а згодом і в Генштабі ЗСУ сказали, що це були українські дрони.

Атака дронів на оборонне підприємство в Орловській області РФ

Місцеві жителі скаржилися вночі 21 травня на численні вибухи, пов’язуючи їх з атакою дронів на Болховський завод напівпровідникових приладів, продукція якого використовується в системах РЕБ, управління, зв’язку та тренажерах для танків і ракет.

Зараз дивляться

Зокрема, за даними Коваленка, завод виготовляє мікросхеми, напівпровідники і компоненти управління, які використовуються у:

танках Т-72Б3 і Т-90М;

самохідних гаубицях;

ракетах Іскандер та Х-101;

системах РЕБ Красуха і Житель;

тактичних засобах зв’язку армійського рівня.

– Попри міжнародні санкції, Болховський завод продовжував імпортувати західні технології через треті країни та “паралельний імпорт”, зокрема компоненти з Тайваню, Південної Кореї, Японії та навіть США, – зауважив він.

Губернатор Орловської області, який вранці повідомляв про нібито збиття над регіоном 37 дронів, згодом підтвердив пошкодження будівлі Болховського заводу напівпровідникових приладів і кількох приватних житлових будинків.

– Наразі на місцях події ведуться роботи з усунення наслідків атаки. Постраждалих немає, – стверджує російський посадовець.

10 дронів ЗСУ спричинили пожежу на об’єкті ВПК в Орловській області

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони у ніч проти 21 травня уразили Болхівський завод напівпровідникових приладів, що у Орловській області РФ, заявили у Генштабі.

– Це одне з провідних підприємств РФ у галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв і компонентів. Основними напрямками діяльності є виробництво напівпровідникових приладів, мікроелектроніки, силової електроніки, діодів та діодних збірок, мікросхем для імпульсних джерел живлення, оптоелектронних комутаторів, сервоприводів, – мовиться у повідомленні.

За даними Генштабу, це підприємство забезпечує продукцією щонайменше 19 підприємств ВПК Росії, пов’язаних з виробництвом літаків компанії Сухой, ракет Іскандер і Кинджал”.

Попри міжнародні санкції, завод, на якому працює близько 700 осіб, щорічно виробляє майже 3 млн приладів.

– Підтверджено досягнення району цілі 10-ма одиницями БпЛА. Зафіксовано пожежу. Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єкту уточнюється, – кажуть у Генштабі ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 183-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.