Производит микросхемы к танкам и ракетам: дроны атаковали завод в Орловской области

Ночью 21 мая дроны нанесли удар по Болховскому заводу полупроводниковых приборов в Орловской области России.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, подтвердил губернатор Орловской области Андрей Кличков, а впоследствии и в Генштабе ВСУ сказали, что это были украинские дроны.

Атака дронов на оборонное предприятие в Орловской области РФ

Местные жители жаловались ночью 21 мая на многочисленные взрывы, связывая их с атакой дронов на Болховский завод полупроводниковых приборов, продукция которого используется в системах РЭБ, управления, связи и тренажерах для танков и ракет.

Сейчас смотрят

В частности, по данным Коваленко, завод изготавливает микросхемы, полупроводники и компоненты управления, которые используются в:

танках Т-72Б3 и Т-90М;

самоходных гаубицах;

ракетах Искандер и Х-101;

системах РЭБ Красуха и Житель;

тактических средствах связи армейского уровня.

— Несмотря на международные санкции, Болховский завод продолжал импортировать западные технологии через третьи страны и “параллельный импорт”, в частности компоненты из Тайваня, Южной Кореи, Японии и даже США, — отметил он.

Губернатор Орловской области, который утром сообщал о якобы сбитых над регионом 37 дронах, впоследствии подтвердил повреждение здания Болховского завода полупроводниковых приборов и нескольких частных жилых домов.

— Сейчас на местах происшествия ведутся работы по устранению последствий атаки. Пострадавших нет, — утверждает российский чиновник.

10 дронов ВСУ вызвали пожар на объекте ВПК в Орловской области

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на 21 мая поразили Болховский завод полупроводниковых приборов, что в Орловской области РФ, заявили в Генштабе.

— Это одно из ведущих предприятий РФ в области разработки и производства полупроводниковых устройств и компонентов. Основными направлениями деятельности является производство полупроводниковых приборов, микроэлектроники, силовой электроники, диодов и диодных сборок, микросхем для импульсных источников питания, оптоэлектронных коммутаторов, сервоприводов, — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, это предприятие обеспечивает продукцией не менее 19 предприятий ВПК России, связанных с производством самолетов компании Сухой, ракет Искандер и Кинжал.

Несмотря на международные санкции, завод, на котором работает около 700 человек, ежегодно производит почти 3 млн приборов.

— Подтверждено достижение района цели 10-ю единицами БпЛА. Зафиксирован пожар. Подробная информация о последствиях поражения объекта уточняется, — говорят в Генштабе ВСУ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 183-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.