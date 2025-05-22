На очах у Кім Чен Ина: у КНДР сталася аварія під час спуску на воду нового есмінця

У Північній Кореї під час церемонії спуску на воду нового 5-тисячотонного есмінця на верфі в Чхончжині сталася аварія, що призвела до пошкодження корпусу корабля.

Кім Чен Ин розлючений пошкодженням есмінця

Подію, яка трапилась 21 травня, особисто спостерігав лідер країни Кім Чен Ин.

Про це повідомило державне інформаційне агентство KCNA та пише The Guardian.

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За офіційними даними, причиною інциденту стала “недосвідченість командування та недбалість в експлуатації”.

– Було порушено паралельність руху візків під час спуску судна, що спричинило передчасний зсув кормової частини з колії. Як наслідок, каретка з корми сіла на мілину, а на окремих ділянках днища з’явились пробоїни. Через втрату рівноваги носова частина есмінця не змогла зійти зі стапеля, – йдеться у повідомленні.

Кім Чен Ин назвав подію “неймовірною, ніяк неприпустимою, серйозною і важкою подією і злочином, спричиненим просто необережністю, безвідповідальністю і ненауковим емпіризмом”.

За дорученням лідера КНДР у червні скличуть пленум ЦК партії, на якому розглядатимуть помилки та відповідальність керівних працівників, причетних до аварії. У KCNA наголосили, що подія “дискредитувала в одну мить авторитет і гідність держави”.

Кім Чен Ин також розпорядився терміново відновити корабель і завершити ремонтні роботи до початку червневого пленуму.

Нагадаємо, після вдалого випробувального запуску стратегічних крилатих ракет у лютому 2025 року лідер КНДР Кім Чен Ин віддав наказ про повну готовність до застосування ядерної зброї.

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