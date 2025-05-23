Польські винищувачі перехопили російський літак Су-24 на Балтійським морем

У четвер, 22 травня, пізно ввечері польські винищувачі перехопили над Балтійським морем та змусили відступити російський бомбардувальник Су-24.

Про це повідомив сьогодні міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише Bloomberg.

Польські ВПС перехопили російський Су-24

Глава Міноборони Польщі наголосив, що мова йде про навмисні дії з боку Росії, а не про випадковість.

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За словами міністра, об’єднане оперативне командування сил НАТО в Європі віддало наказ польським ВПС, які перебувають у Литві, перехопити російський літак, коли той виконував “небезпечні маневри”.

Інцидент відбувся у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

– Це не випадкові дії, а навмисні, – наголосив Косіняк-Камиш.

Раніше на цьому тижні Польща також повідомила про те, що російський танкер, що перебуває під санкціями, виконував “підозрілі маневри” в районі підводного кабелю, який з’єднує електромережі Польщі та Швеції.

За інформацією польських збройних сил, після того, як вони відреагували на ситуацію, танкер вирушив у російський порт. Пошкоджень підводного електрокабелю зафіксовано не було.

Нагадаємо, 24 квітня двоє винищувачів Jas 39 Gripen, дислокованих на авіабазі в Польщі, перехопили російський літак-розвідник у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

За тиждень до цього пілоти ВПС Великої Британії двічі фіксували той самий літак, однак не змогли встановити зв’язок з його екіпажом.

Попри зростання напруги, порушень повітряного простору Польщі зафіксовано не було. Польська сторона посилила чергування винищувачів і привела системи протиповітряної оборони до найвищої бойової готовності.

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