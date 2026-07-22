Липень 2026 року став одним із найцікавіших місяців у кадровій політиці української влади. Президент Володимир Зеленський ініціював масштабне переформатування уряду та силового блоку, внаслідок чого змінилися керівники низки ключових державних органів.

Відбулися кадрові перестановки в Кабінеті Міністрів, Службі безпеки України, а також у Генеральному штабі ЗСУ.

Що відомо про новий Кабмін та останні кадрові призначення Зеленського, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

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Перезавантаження уряду та останні призначення Зеленського у липні

У неділю, 12 липня, президент Володимир Зеленський анонсував процес переформатування уряду, провівши серію зустрічей із керівниками міністерств та відомств.

Вже наступного дня, 13 липня, Юлія Свириденко подала заяву про відставку. А 14 липня Верховна Рада підтримала її звільнення.

Відповідно до статті 115 Конституції України, відставка прем’єр-міністра автоматично означає припинення повноважень усього складу Кабміну. Саме тому після цього парламент розпочав формування нового уряду та призначення нових міністрів.

16 липня Верховна Рада через відставку Свириденко, відповідно до постанови №4942-IX, припинила повноваження членів старого Кабміну.

Зокрема, Дениса Шмигаля звільнили з посади першого віцепрем’єр-міністра, Тетяну Бережну — з посади віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики — міністерки культури, Олексія Кулебу — з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій, а Тараса Качку — з посади віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Також свої посади залишили Матвій Бідний, який очолював Міністерство молоді та спорту, Наталія Калмикова — Міністерство у справах ветеранів, Ігор Клименко — Міністерство внутрішніх справ, Оксен Лісовий — Міністерство освіти і науки, Віктор Ляшко — Міністерство охорони здоров’я, Сергій Марченко — Міністерство фінансів, Андрій Сибіга — Міністерство закордонних справ, Олексій Соболєв — Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, Денис Улютін — Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності, а також Михайло Федоров, якого звільнили з посади міністра оборони України.

Тією ж постановою, 16 липня ВР затвердила новий склад Кабінету Міністрів України.

До нового Кабінету Міністрів увійшли:

Денис Шмигаль — перший віцепрем’єр-міністр України, міністр енергетики;

Тетяна Бережна — віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури;

Всеволод Ченцов — віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

Віталій Безгін — міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб;

Матвій Бідний — міністр молоді та спорту;

Андрій Бутенко — міністр освіти і науки;

Іван Вигівський — міністр внутрішніх справ;

Тарас Висоцький — міністр аграрної політики та продовольства;

Микола Калашник — міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту;

Віталій Кім — міністр у справах ветеранів;

Олександр Кравченко — міністр економіки та довкілля;

Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я;

Сергій Марченко — міністр фінансів;

Денис Маслов — міністр юстиції;

Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності;

Оксана Ферчук — міністерка цифрової трансформації.

Кого звільнив Зеленський

У межах цього перезавантаження уряду відбулися й кадрові зміни в інших органах влади, силовому блоці та військовому командуванні.

Президент підписав низку указів про звільнення та нові призначення. Кого призначив Зеленський та на які посади, читайте далі.

Укази президента України про кадрові зміни

16 липня указом №614/2026 президент звільнив Віталія Кіма з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Після формування нового складу Кабміну він очолив Міністерство у справах ветеранів України. А от указом №617/2026 тимчасове виконання обов’язків голови Миколаївської ОДА поклали на Георгія Решетілова.

Того ж дня указом №615/2026 Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади начальника Київської міської військової адміністрації.

Указом №616/2026 тимчасове виконання обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації було покладено на Руслана Олійника.

17 липня указом №619/2026 Євгенія Хмару увільнили від тимчасового виконання обов’язків голови Служби безпеки України. Окремим указом №620/2026 його також звільнили з посади начальника Центру спеціальних операцій А СБУ. Уже після кадрового перезавантаження уряду Євгеній Хмара став тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони України.

Того ж дня указом №621/2026 президент призначив Сергія Бескрестнова (Флеша) радником президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони (поза штатом).

Ще одним указом №622/2026, тимчасове виконання обов’язків голови СБУ поклали на першого заступника голови Служби Олександра Поклада.

22 липня Зеленський продовжив кадрові зміни у військовому керівництві. Указом №627/2026 він звільнив Олександра Сирського з посади Головнокомандувача Збройних сил України.

Указом №628/2026 президент звільнив Михайла Драпатого з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ. Уже іншим указом №630/2026, президент призначив його новим Головнокомандувачем Збройних сил України.

Завершили кадрові зміни указом №631/2026, яким Ігоря Скибюка призначили начальником Генерального штабу Збройних сил України. Саме він відтепер відповідатиме за роботу Генерального штабу та взаємодію з новим Головнокомандувачем.

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