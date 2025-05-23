Трамп підтвердив проведення “грандіозного” війського параду в день його народження

У Вашингтоні 14 червня пройде масштабний Великий військовий парад з нагоди 250-річчя армії США. 6,7 тис. солдатів, десятки танків, бойових машин і літаків пройдуть та пролетять центральною частиною столиці.

Дійство завершиться врученням прапора президенту Дональду Трампу на його 79-й день народження, пише Axios.

Великий військовий парад 14 червня

– З гордістю оголошую, що ми проведемо грандіозний парад на честь 250-річчя армії Сполучених Штатів. Він відбудеться в суботу, 14 червня, у Вашингтоні, округ Колумбія. Протягом двох з половиною століть наші хоробрі солдати боролися, проливали кров і віддавали життя за нашу свободу. Тепер ми вшануємо їх чудовим парадом – гідним їхньої служби та жертви, – написава у Truth Social Дональд Трамп.

Парад пройде по авеню Конституції – від 23 до 15 вулиці, де історичні підрозділи маршируватимуть у формі різних епох – від Війни за незалежність до Другої світової.

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Масштабний захід завершиться десантуванням парашутистів підрозділу Золоті лицарі (Golden Knights), які вручать складений американський прапор президентові США Дональду Трампу у день його 79-річчя.

На брифінгу в Пентагоні речник армії США Стів Воррен повідомив, що лише танків Abrams на параді буде 28. Щоб захистити асфальт від 68-тонних бойових машин, на вулицях покладуть спеціальні металеві плити. Перші танки вже завантажили на потяги на базі Форт Кавазос у Техасі.

Участь у параді також візьмуть 28 бойових машин Bradley, бронетехніка Stryker, чотири самохідні артилерійські установки Paladin, артилерія та кілька машин для піхотних підрозділів. До параду також долучаться 34 коня, два мули і один службовий собака.

Заплановано авіашоу – над столицею пролетять понад 50 військових гвинтокрилів, а також історичні літаки, серед яких бомбардувальник B-25 і винищувач P-51 Mustang.

Після вручення прапора президент Трамп приведе до присяги 250 новобранців Армії США.

На запитання, чи планує армія відзначити день народження Трампа, Воррен відповів: Ні, таких планів немає. Це день народження Армії – вже 250-й. Ми проводили такі заходи вже 249 разів.

Вартість параду може сягнути до $45 млн

Витрати на святкування, за оцінкою Армії, становитимуть від $25 до $45 млн. У межах святкувань також відбудеться фестиваль армії США на Національній алеї – відкритий для громадськості з 11:00 до 18:00.

Там буде представлено експозиції, зброя, змагання військових з фізичної підготовки та спеціальна зона для дітей від Національної футбольної ліги, в якій візьме участь головний тренер команди Commanders Ден Квінн.

Музичну частину забезпечать кантрі-співаки Ноа Гікс і Скотті Гастінгс, а також DJ Nyla.

Щодо самого параду – початкові плани передбачали ходу від Пентагону через Меморіальний міст, але через вагу техніки було вирішено доставити її вантажівками до точки поблизу парку Вест-Потомак. Таким чином, танки не перетинатимуть річку Потомак.

Військовослужбовці будуть розміщені у двох урядових офісних будівлях, спатимуть на польових ліжках, харчуватимуться армійськими пайками MRE, маючи також добові $69.

Окремо для президента Трампа будується трибуна на Еліпсі, звідки він спостерігатиме за парадом. За її зведення відповідає Білий дім. Парад класифіковано як подію національної спеціальної безпеки, тому рівень охорони буде наближеним до інавгураційного. Витрати на охорону наразі не розкриваються.

Мер Вашингтона Мюріел Баузер вже висловила занепокоєння щодо можливих пошкоджень доріг, на що полковник армійського корпусу інженерів Джессі Каррі запевнив журналістів: Армія несе відповідальність за будь-які пошкодження.

Проведення військових парадів завжди викликає резонанс у США. Трамп неодноразово висловлював ідею проведення масштабного параду за зразком французького Дня взяття Бастилії (Bastille Day). Тепер, за його президенства в день його народження, ця ідея реалізується в повному обсязі.

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