Агенти РФ вербують українців у російських церквах за кордоном – розвідка

Агенти російських спецслужб можуть вербувати українських біженців за кордоном через церкви.

Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в інтерв’ю Укрінформу.

Російські священники – агенти спецслужб РФ

– Частина з 6,5 млн українців, які покинули країну через війну, опинилася під впливом російської церкви. Російські священнослужителі – вже не просто попи. Вони є агентами, які прибули до Європи з конкретною місією. За ними стоїть Служба зовнішньої розвідки РФ або ФСБ, – наголосив він.

За словами Іващенка, подібний випадок був зафіксований в одній з країн північної Європи.

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Він додав, що західні держави виділяють гроші місцевим парафіям, а священники ці гроші переводять на тимчасово окуповані території України, підтримуючи ворога.

Іванченко пояснив, що у церквах не звучать прямі заклики до шпигунства, замість цього парафіянам навіюють певні дії.

Голова Служби зовнішньої розвідки підтвердив, що українців можуть вербувати у церквах за межами України.

– Саме так. Люди виїхали в Польщу, Німеччину, Італію, Чорногорію – хто куди. А там теж росіяни, – зазначив він.

І якщо всередині України на такі загрози реагує Служба безпеки, то за кордоном наші громадяни залишаються без державного захисту. Вони перебувають під юрисдикцією законів тієї країни, до якої виїхали.

– І це проблема, бо їх можуть вербувати, впливати на них, використовувати, – пояснив Іващенко.

Нагадаємо, 29 квітня 2025 року Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Росія визначила нових представників Російської православної церкви. Вони отримали завдання просувати ідеї так званого русского мира на території України.

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