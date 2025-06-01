Багатоетапний шаховий хід: західні ЗМІ про спецоперацію Павутина з ураження понад 40 літаків РФ

1 червня Спеціальна операція Служби безпеки України під назвою Павутина завдала нищівного удару по стратегічній авіації РФ, внаслідок чого було уражено десятки російських літаків. Що писали західні ЗМІ про атаки України на аеродроми країни-агресора – читайте на Фактах ICTV.

Західні ЗМІ про спецоперацію Павутина

Видання BBC News написало, що, не дивлячись на те, що Україна і раніше здійснювала зухвалі атаки на Росію, ця спецоперація – новий рівень. Зазначається, що це значний удар по можливостям Росії здійснювати повітряні атаки крилатими ракетами.

Також, оцінюючи безпосередньо власне спецоперацію України Павутина, видання вказує на те, що традиційні російські системи самооборони, такі як далекобійні зенітно-ракетні комплекси С-300/С-400, і навіть їхні менш дальні аналоги, зенітно-ракетні комплекси Панцир ЗРК С-22, є неефективними.

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– Ще більше занепокоєння для Москви викликає те, що це знову ж таки вказує на вразливість основних військових об’єктів, розташованих на території самої Російської Федерації, – пише BBC News.

Видання називає операцію України найважливішою за три роки повномасштабної війни та зауважує, що вона сильно порушує національну оборону Росії.

Як пише у мережі X Mossad Commentary, українська операція проти Росії – це сигнал тривоги в еру війни з використанням дронів.

– Хтось сказав, що в України немає жодних карт. Він (Володимир Зеленський, – Ред.) довів, що він помилявся, – йдеться у пості.

У свою чергу видання WSJ пише, що оцінка масштабів збитків для РФ, завданих під час української спецоперації, потребуватиме часу.

– Але, схоже, це стало значним ударом по можливостях далекої авіації Росії. Українські спецслужби завдали найважчого удару у війні по флоту бомбардувальників російської дальньої авіації, – цитує видання старшого наукового співробітника Королівського об’єднаного інституту служб у Лондоні Джастіна Бронка.

Також WSJ наголошує, що втрата десятків далекобійних літаків, життєво важливих для ядерних сил Росії, та її атак на Україну завдадуть серйозної шкоди російській військовій потужності. До того ж, медіа наводить інформацію української розвідки, що РФ більше не виробляє літаки Ту-95МС або Ту-22М3, які були серед пошкоджених.

Видання Bild написало, що Україна знову і знову демонструє нестандартними засобами, що Путін не такий сильний, як хоче здаватися, а збройні сили та спецслужби України вкотре доводять, що теза про нібито непереможність Росії – хибна.

Американське видання Clash Report написало, що з погляду ефективності, операція Служби безпеки України під назвою Павутина майже немає рівних серед тих, що проводилися раніше у світі.

– Один FPV-дрон, який використовує Україна, може коштувати від $300 до $600. Для порівняння, модернізований російський стратегічний бомбардувальник Ту-95МС оцінюється в понад $100 млн, – зауважили журналісти.

The Economist описує спецоперацію Павутина, як багатоетапний шаховий хід, в якому РФ спочатку спонукали перекинути більше своїх літаків на певні бази українськими ударами по інших.

– За три дні до нападу десятки літаків перекинули на аеродром Оленья в Мурманській області, згідно з опублікованими на той час повідомленнями. Саме тут було завдано найбільшої шкоди, – пише видання.

Також ЗМІ зауважує, що західні Збройні сили уважно стежать за подіями, оскільки протягом багатьох років вони зосереджували власні літаки на дедалі меншій кількості авіабаз, щоб заощадити гроші, і не інвестували в укріплені ангари чи укриття, які могли б захистити від дронів та ракет. Том Шугарт з CNAS , аналітичного центру у Вашингтоні, якого наводить видання, наголошує, що така незахищеність може мати серйозні наслідки навіть для таких сильних країн, як Китай або США.

The Guardian зазначає, що якщо масштаби спецоперації України у $7 млрд підтвердяться,то ця атака стане найруйнівнішим ударом безпілотників України за всю війну. Видання наголошує, що це відбувається на тлі наступу РФ та перед новим раундом прямих переговорів у Стамбулі, який має пройти 2 червня.

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