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Скільки українців перебуває у Німеччині у 2025 році: актуальні дані

скільки українців перебуває у Німеччині
Фото: Depositphotos

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України велика кількість українських біженців виїхала до Німеччини.

Скільки українських біженців прийняла Німеччина та скільки перебуває у країні у 2025 році — читайте на Фактах ICTV.

Скільки українців перебуває у Німеччині у 2025 році

Кількість українських біженців у Німеччині є досить великою. За даними Федерального міністерства внутрішніх справ, станом на лютий 2025 року в країні перебувало близько 1,25 млн українських біженців. З них близько 63% людей, які шукали притулку в країні, — це жінки та діти.

Зараз дивляться

Міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомляє, що кількість людей, що шукають захисту та прибувають до країни у цьому році, не зменшилася. Це пов’язано з продовженням бойових дій та складною гуманітарною ситуацією в Україні.

Eurostat повідомляє, що у Німеччині у 2025 році перебуває 1 170 250 осіб, це становить 27,3% від загальної кількості в ЄС.

Нагадуємо, що дозвіл на проживання українців в Німеччині в межах директиви ЄС продовжено до 4 березня 2026 року. Це означає, що біженці з України отримують дозвіл на перебування в країні без необхідності подавати заяву про надання притулку. Якщо вони не забезпечують собі засоби до існування, то отримують гуманітарну допомогу.

Німеччина продовжує відігравати ключову роль у наданні притулку українцям. На жаль, кількість біженців у країні продовжує зростати. Німецька влада забезпечує підтримку людям з України через інтеграційні програми та соціальні послуги, сприяючи їх кращій адаптації.

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