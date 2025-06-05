Трамп вважає, що Україні й Росії можна дати “ще повоювати” і пригрозив санкціями обом

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час війни між Росією та Україною іноді доводиться “дозволяти трохи повоювати”, перш ніж укладати мир.

Про це він сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Вашингтоні, пише Bloomberg.

Трамп заявив, що може ввести санкції проти РФ та України

– Іноді дозволяєш їм повоювати трохи. Це як у хокеї – судді не рознімають одразу, дають кілька секунд. Так буває і в геополітиці, – сказав Трамп.

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Президент зазначив, що може запровадити нові санкції як проти Росії, так і проти України, якщо побачить, що жодна зі сторін не налаштована на мир.

– Це може бути до обох сторін, чесно кажучи. Для танго потрібні двоє. Ми будемо жорсткими, чи то Росія, чи хтось інший, – підкреслив він.

Трамп також згадав нещодавню атаку українських дронів по російських аеродромах, яка, за його словами, “вдарила боляче по Путіну”.

Зі свого боку, канцлер Мерц запевнив, що Німеччина залишається на боці України і прагне зробити її сильнішою, щоб “змусити Путіна припинити війну”.

Попри занепокоєння європейських партнерів щодо можливої зміни позиції США, Трамп підтвердив намір обговорити з союзниками мирне врегулювання на самітах G7 і НАТО, які відбудуться цього місяця.

Трамп запропонував угоду щодо експорту енергоносіїв

Ще однією темою перемовин стала торгівля. Трамп заявив, що США хочуть укласти вигідну угоду з ЄС, яка включатиме експорт американських енергоносіїв.

Він також зазначив, що якщо домовленостей не буде, то США запровадять нові мита: “Або угода, або тарифи – мені підходить і те, і те”.

З 9 липня може набути чинності підвищене мито в 50% на майже всі товари з ЄС. Переговори тривають, але супроводжуються загрозами та тиском з боку Вашингтона.

Під час візиту Мерц подарував Трампу копію свідоцтва про народження його діда з німецького села Калльштадт.

Це жест покликаний нагадати президенту про його німецьке коріння та зміцнити відносини, які останнім часом були напруженими через торговельні суперечки та війну в Україні.

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