Допомога 50 тис. грн: як отримати виплату для дітей після депортації або з окупації
Українські діти, які повертаються з депортації, примусового переміщення або тимчасово окупованих територій, отримуватимуть від держави одноразову грошову допомогу в розмірі 50 тис. грн.
Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.
Підйомна допомога для дітей, що повертаються з депортації
Ця сума надається з метою підтримати батьків або законних опікунів у створенні комфортних умов для адаптації та повернення дитини до життя в Україні.
Надання допомоги жодним чином не зменшить або не скасує інші види соціальних виплат чи субсидій, які отримує родина.
Для оформлення виплати необхідно звернутися до Державної служби України у справах дітей.
– Кожній дитині, яка повертається з-за кордону або з окупації, складають індивідуальний план повернення та подальшої підтримки. Такий план охоплює три етапи допомоги: короткострокову, середньострокову і довгострокову, – зазначили в Мінсоцполітики.
У залежності від потреб, дитина може скористатися:
- соціальними;
- медичними;
- психологічними;
- реабілітаційними;
- юридичними послугами.
Крім того, передбачена підтримка для сімей, у які повертаються діти, або, якщо родичів немає – можливість влаштування дитини в сімейні форми виховання.
У міністерстві зазначили, що ей крок є частиною системної державної політики щодо захисту прав дітей та створення для них безпечного і гідного середовища вдома.