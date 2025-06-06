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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Допомога 50 тис. грн: як отримати виплату для дітей після депортації або з окупації

В Україні платитимуть 50 тис. грн "підйомних" для депортованих дітей
Фото: Depositphotos

Українські діти, які повертаються з депортації, примусового переміщення або тимчасово окупованих територій, отримуватимуть від держави одноразову грошову допомогу в розмірі 50 тис. грн.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

Підйомна допомога для дітей, що повертаються з депортації

Ця сума надається з метою підтримати батьків або законних опікунів у створенні комфортних умов для адаптації та повернення дитини до життя в Україні.

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Надання допомоги жодним чином не зменшить або не скасує інші види соціальних виплат чи субсидій, які отримує родина.

Для оформлення виплати необхідно звернутися до Державної служби України у справах дітей.

 – Кожній дитині, яка повертається з-за кордону або з окупації, складають індивідуальний план повернення та подальшої підтримки. Такий план охоплює три етапи допомоги: короткострокову, середньострокову і довгострокову, – зазначили в Мінсоцполітики.

У залежності від потреб, дитина може скористатися:

  • соціальними;
  • медичними;
  • психологічними;
  • реабілітаційними;
  • юридичними послугами.

Крім того, передбачена підтримка для сімей, у які повертаються діти, або, якщо родичів немає – можливість влаштування дитини в сімейні форми виховання.

У міністерстві зазначили, що ей крок є частиною системної державної політики щодо захисту прав дітей та створення для них безпечного і гідного середовища вдома.

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