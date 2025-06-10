Світовий банк підвищив межу бідності до $3: скільки українців живе у злиднях

Світовий банк оновив критерій межі крайньої бідності, підвищивши її з $2,15 до $3 на людину на день. Відтепер усі, хто живе менш ніж на $3 на день, офіційно вважатимуться такими, що перебувають у стані крайньої бідності.

Про це йдеться у повідомленні Світового банку.

Оновлення оцінок глобальної бідності

Глобальна межа бідності розраховується на основі показників паритету купівельної спроможності (ПКС) у різних країнах. Світовий банк регулярно переглядає цей показник, щоб враховувати зміну цін на продукти харчування, одяг та житло у світі.

Зараз дивляться

Поняття світової бідності було запроваджене у 1990 році. На той час 90% людей, які жили у злиднях, мешкали в найбідніших країнах. З того моменту ситуація покращилася – нині 75% населення Землі проживає в країнах із середнім рівнем доходів.

– Оновлення оцінок глобальної бідності свідчить про те, що хоча за останні десятиліття значна частина населення змогла уникнути злиднів, загальний рівень бідності у світі виявився вищим, ніж ми припускали, – йдеться у повідомленні.

У минулому році у злиднях жили 8,5% населення планети

З 2017 року, з метою глибшого аналізу рівня бідності, Світовий банк додатково використовує ще два порогових показники:

для країн з нижчим середнім рівнем доходів ($4,2),

для країн з вищим середнім доходом ($8,3).

За цими критеріями майже половина людства живе менш ніж на $8,3 на день, а кожен п’ятий не досягає рівня $4,2.

Згідно з оцінками Світового банку за 2024 рік, у злиднях проживало майже 700 млн осіб, що становить приблизно 8,5% населення планети. При цьому дві третини з них мешкають у країнах Африки на південь від Сахари.

З урахуванням нової межі в $3, у 2025 році очікується, що в стані крайньої бідності житимуть приблизно 808 млн осіб, або 9,9% усього населення.

Попередні прогнози передбачали 677 млн. Це означає, що кожна десята людина у світі матиме труднощі з покриттям базових потреб — їжі, одягу та житла.

Світовий банк також прогнозує, що до 2030 року близько 9% населення планети продовжуватимуть жити за оновленим стандартом крайньої бідності.

Скільки українців живуть за межею бідності

Щодо України, за офіційним курсом НБУ міжнародна межа бідності становить 3 860 грн на місяць. Це означає, що понад третина українських пенсіонерів живуть за її межами, повідомила народна депутатка Ніна Южаніна.

Вона послалася на статистику Пенсійного фонду станом на 1 квітня 2025 року: понад 3,73 млн українських пенсіонерів отримують щомісячну пенсію, що не перевищує 4000 грн. Серед них близько 400 тис. мають середню пенсію 2283 грн, а ще 3,34 млн осіб — 3342 грн.

Станом на початок квітня 2025 року в Україні нараховується 10 331 375 пенсіонерів, повідомляє Опендатабот. У порівнянні з квітнем 2024 року, це на 177 тисяч менше.

Після проведення щорічної індексації середній розмір пенсії зріс до 6 341 грн (приблизно $152), що на 10% більше у гривнях порівняно з минулим роком. Водночас, з урахуванням інфляції на рівні 14,6%, реальна купівельна спроможність цих виплат знизилася.

Близько третини пенсіонерів в Україні отримують щомісяця 3 340 грн (близько $80), що охоплює понад 3 мільйони людей. Завдяки індексації кількість тих, хто отримує пенсію менш ніж 3 000 грн, суттєво скоротилася — майже у 7 разів. Наразі таких пенсіонерів залишилося 398 тисяч, або 3,9% від загальної кількості.

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