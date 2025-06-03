В Україні розпочала роботу місія Світового банку для укладання угоди на $1 млрд

Міністерство фінансів України спільно зі Світовим банком працюють над новою угодою про позику на суму не менше $1 млрд. Планується, що гроші надійдуть в рамках програми Основи зростання до кінця 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Україна та Світовий банк працюють над новою угодою

Протягом тижня експерти Світового банку разом з представниками українського уряду та Мінфіну обговорюватимуть умови майбутньої угоди.

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– Світовий банк є одним з ключових стратегічних партнерів України в просуванні системних реформ. Ми продовжуємо спільну роботу над новою угодою Development Policy Operation (DPO), завдяки якій ми зможемо не тільки залучити необхідні ресурси для підтримки держбюджету, а й стимулювати відновлення та розвиток економіки, – зазначила заступник міністра фінансів Ольга Зикова.

Минулого року в рамках цього механізму Україна отримала приблизно $3,5 млрд за трьома угодами. Це дозволило покрити важливі видатки бюджету і просунути реформи.

Програма DPO – це ініціатива, мета якої – підтримка реформ в Україні. Коли держава виконає необхідні умови, кошти від Світового банку будуть перераховані до держбюджету.

Основна увага приділяється реформам, які зміцнюють економічну політику і сприяють стабільному зростанню країни.

Наступні кроки передбачають узгодження всіх умов до кінця червня, їх виконання Україною до жовтня і остаточне рішення про фінансування від Ради директорів Світового банку в листопаді.

Джерело : Мінфін

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