Уражено завод Резоніт у Зубово Московської області – Генштаб ЗСУ

У ніч проти 12 червня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по технопарку Резоніт у Зубово Московської області РФ. Це важливий об’єкт воєнно-промислового комплексу Росії.

Про це повідомляє Генральний штаб ЗСУ.

Атака дронів на технопарк Резоніт під Москвою

– Зафіксовано вибухи на території технопарку Резоніт у Зубово Московської області. Це завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки. Його продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки, – мовиться у повідомленні.

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Результати вогневого ураження об’єкта російського ВПК уточнюються.

Цей удар спрямовано на зниження спроможностей РФ з виготовлення високотехнологічного озброєння та техніки, яке вона використовує у війні проти України.

У Міноборони країни-агресора заявили, що в ніч на 12 червня засобами ППО нібито знищили та перехопили 52 безпілотники літакового типу:

41 – над територією Бєлгородської області;

6 – над Брянською;

3 – над Московським регіоном;

2 – над територією тимчасово окупованого Криму.

Що відомо про завод Резоніт

ТОВ Резоніт – один із лідерів на ринку друкованих плат і контрактного виробництва електроніки в Росії.

За даними з відкритих джерел, завод виробляє друковані плати і займається монтажем мікроелектронних компонентів.

Продукцію Резоніта застосовують у різних галузях: автомобільна електроніка, освітлення, пожежно-охоронні прилади, телекомунікації, вимірювальні та побутові прилади, промислова автоматика і медицина.

При цьому друковані плати 7-го класу точності використовують, зокрема, в аерокосмічній та оборонній промисловості РФ.

Відстань він Зубово до Москви приблизно 130 км.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 205-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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