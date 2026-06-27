Протягом останнього тижня російські війська застосували по Україні близько 1,4 тис. ударних дронів, майже 1,5 тис. керованих авіаційних бомб та 19 ракет різних типів, зокрема, балістичні.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

Атаки РФ по Україні протягом тижня

За тиждень 15 українських областей опинилися під ударами російської армії, уточнив президент.

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– Практично щоденні обстріли Херсону, Запоріжжя, Харкова та Сум. Різними типами зброї війська РФ бʼють по людях, звичайних житлових будинках, цивільній інфраструктурі. На жаль, майже щодня є постраждалі від цього терору, – заявив він.

За словами Зеленського, загроза від російських атак залишається постійною.

Він уточнив, що лише протягом тижня було близько 1,4 тис. ударних дронів, майже 1,5 тис. керованих авіаційних бомб та 19 ракет різних типів, серед яких – балістичні.

Як стверджує Зеленський, пріоритетними напрямками України залишаються посилення протиповітряної оборони, передусім антибалістичного захисту, розвиток співпраці у форматі Drone Deal та посилення тиску проти Росії.

Президент вважає, що санкції проти Росії та її партнерів за повномасштабну війну проти України мають діяти саме там, де це буде найбільш відчутно.

На його думку, необхідні сильні та оперативні кроки, які змусять Росію рухатися до завершення цієї війни. Все, що посилює Україну, допомагає наближати мир, стверджує Зеленський. Він подякував усім, хто допомагає Україні.

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